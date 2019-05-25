Rektör Korkmaz ikinci kez atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne mevcut Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ı ikinci kez atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2015 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğe atanan Adem Korkmaz, 4 yılda büyük projelerle adından söz ettirmiş üniversitenin gelişmesinde büyük projelere imza atmıştı.

MAKÜ Rektörlük görevine tekrar atanan Prof.Dr Adem Korkmaz"Kutlama amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler gönderilmesi yerine, bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerine yardım amaçlı bağış yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede bağış yapmak isteyenler isim ve kurumlarını belirterek aşağıda belirtilen hesap numarasına bağış yapabilirler. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz." dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA