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Rektör Karacoşkun Vali yardımcıları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Karacoşkun Vali yardımcıları ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu ile bir araya geldi.

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu ile bir araya geldi.

Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemal Balaban ile Semih Doğanoğlu'na teşekkür etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Doğan, Balaban, Rektör, Kilis, Yerel, Haber

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