Rektör Coşkun öğrencilerle birlikte derse girdi

05.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:30

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü beslenme ilkeleri uygulama dersine katıldı.



Bayburt Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine verilen uygulamalı beslenme ilkeleri dersine katıldı. Etkinlik, öğrencilerin derste öğrendiklerini uygulama imkanı buldukları ve aynı anda 40 kişinin çalışabileceği mutfakta gerçekleşti. Ders kapsamında Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve kalori hesaplarının yapıldığı ürünler tanıtıldı. Öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Rektör Coşkun, kalori hesaplamalarının yapıldığı ürünler hakkında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tayyibe Erten ve Dr. Öğretim Üyesi Şule Başar'dan bilgiler aldı.



Uygulamalı beslenme ilkeleri dersine Rektör Selçuk Coşkun ve eşi Rüveyda Coşkun'un yanı sıra Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcıları Doç. Dr. Engin Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk ile öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA