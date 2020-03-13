Rektör Çalış: "Türk Milleti temiz bir millet olduğu için virüsü çabuk atlatacağız"
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Mustafa Çalış, Tıp Bayramı, Güncel

Rektör Çalış: "Türk Milleti temiz bir millet olduğu için virüsü çabuk atlatacağız"

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Türk Milleti temiz bir millet olduğu için virüsü çabuk atlatacağız" dedi.

13.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:37
Rektör Çalış:

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Türk Milleti temiz bir millet olduğu için virüsü çabuk atlatacağız" dedi.


ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen tören Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokolün çelenk koyması ile başladı. Düzenlenen törene Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per ve öğretim üyeleri katıldı.


Hekimliğin en büyük sorununun şiddet olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, "Son zamanlarda ülkemizde ve özelikle yakın coğrafyamızda yaşanan olaylar biraz tadımızı kaçırdı ama ilk Tıp Bayramı'nın kutlandığı zamanı ve dönemi düşündüğümüzde, tıpın ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu da görüyoruz. Ülkemizde de tıp alanında son derece önemli gelişmeler, pek çok alanda iyileşmeler var ama bazı kronikleşen ve artan sorunlarımız da var. Maalesef bunların başında da sağlık çalışanlarına şiddet gelmektedir. Bugün aramıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.


Kayseri Tabip Odası Hüseyin Per, hekimliğin bir bedeli ve fiyatı olmadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


"Sayın Dekanımız problemlerimizden bahsetti. Şiddet konusunda kendi yaşamını hiçe sayarak insanlara hizmet eden hekimlerin şehit edildikleri bir ortamda çalışıyoruz. Bunun için mecliste bekleyen sağlıkta şiddet yasasının, hızlı bir şekilde hekimlerin de isteğiyle bir komisyon kurularak bunun hızlı bir şekilde çıkarılmasını istiyoruz. Bu yasa çıkmalı ki, insanlar kendini güvende hissetmeli ve stres altında çalışmamalı. Hekimlerimiz maalesef tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu kadar sıkıntının arasında sınavlardan en yüksek puanları alarak buralara gelmiş hekimler, maalesef sıkıntı içerisinde. Özellikle şiddetin ve gelecek kaygısının olduğu bir ortamda, hekimlerimiz sendrom yaşamaya devam etmektedir. Bir sürü şehit doktorumuz var ve ben onları da burada saygı ile anıyorum. Hekimlik mesleğinin ölçülebilir bir değeri yoktur. Maalesef son dönemde özelikle özel sektörün ezici tahakkümü nedeniyle, bizi maliyet olarak görmeye çalışmaktalar. Bunları bitirerek, hekimlik mesleğinin eskisi gibi saygıdeğer bir yere sahip olması için elimizden geleni yapacağız."


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, dünyada yaygın olan virüsü kurumlar olarak el ele vererek yeneceklerini söyleyerek, "Bugün burada 14 Mart Tıp Bayramını buruk bir şekilde kutluyoruz. Yaşanan pandemi biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkiledi. Şu an Sağlık Bakanlığımız bu konudaki bütün önlemleri almaktadır. Biz de hep birlikte bunu uyguluyoruz. Bu sıkıntının el ele verirsek bizleri teğet geçeceğini düşünüyorum. Burada tüm kurumlar ve sağlık camiasının bir arada olması gerekiyor. Üniversite bizim sağlıkta beynimiz. Üniversitede Tıp Fakültesi olmadan sağlığı düşünemiyorum bile. Tüm paydaşlarla birlikte sağlığı komple olarak düşünüyoruz. Gerekli tüm iletişim kanallarımızı açık tutarak sorunlarımızı paylaşıyoruz. Sağlığın seviyesini daha üst noktalara nasıl çıkartırız diye uğraşıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.


Virüsün Türk Milleti temiz olduğu için çok etkili olmayacağını söyleyen Rektör Mustafa Çalış, "Programımız normalde salonda gerçekleşecekken virüs nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık ve bildiğiniz üzere Pazartesi itibariyle üniversite ve okular da tatil olacak. Bu tedbirler kapsamında bu şekilde toplantı yapmak zorunda kaldık. Şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık sektörü ulvi bir meslektir. Böyle bir mesleğin içerisinde olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 72 saatini iş yerinde geçiren başka bir meslek olduğunu zannetmiyorum. Tüm tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum ve umarım ilerleyen yıllarda daha iyi kutlamalar yapacağız. Bu Korona Virüsünden de en az zararla çıkacak ülke olacağımızı ifade etmek istiyorum çünkü Türk Milleti temiz bir millettir. Vürüsler temiz olandan kaçarlar. İnşallah bunu da en az zararla atlatacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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