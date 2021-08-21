Rektör Çakmak'tan Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'e hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son çıkan Hakimler ve Savcılar kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin sahip olduğu vizyon ve bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak Başsavcı Tuncel'in yeni görevinin kendisi ve Erzurum için hayırlı olmasını diledi.

Erzurum'da bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Bülent Çakmak'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı