Rektör Çakar'dan, Vali Atay'a "Düzce'ye Değer" kitabı - Haberler

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Rektör Çakar'dan, Vali Atay'a "Düzce'ye Değer" kitabı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Çakar'dan, Vali Atay'a

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Vali Cevdet Atay'ı ziyaret ederek "Düzce'ye Değer" kitabını takdim etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Vali Cevdet Atay'ı ziyaret ederek "Düzce'ye Değer" kitabını takdim etti.

Vali Atay, Rektör Çakar'ı makamında ağırladı. Rektör Nigar Demircan Çakar, Atay'a Düzce Üniversitesi'nin kent için yürüttüğü tüm akademik çalışmalar, bölgenin sorunlarına yönelik gerçekleştirdikleri araştırmalar ve çözüm önerilerini derleyerek oluşturdukları "Düzce'ye Değer" kitabını takdim etti.

Cevdet Atay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kitabı büyük bir dikkatle inceleyeceğini söyledi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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