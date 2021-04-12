Rektör Bülent Çakmak, Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'nun konuğu oldu
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Rektör Bülent Çakmak, Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'nun konuğu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rektör Bülent Çakmak, Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'nun konuğu oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nu makamında ziyaret etti.

ETÜ'nün pandemi sürecinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Yavilioğlu ile bilgi paylaşımında bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Güçlü akademik kadromuz ve donanımlı altyapımız ile üniversitemizin adını her alanda üst sıralara çıkarmaya gayret ediyor, ülkemize katma değer sağlayabilmek amacıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hizmetlerimizin yakından takip ediliyor olmasından ve takdir toplamasından dolayı ayrıca mutluyuz. Bu kapsamda bizlere her alanda desteğini dile getiren ve daima yakın ilgi gösteren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Erzurumlu olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ise Erzurum Teknik Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, özellikle sanayi ile olan iş birliği çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek Erzurum'un kalkınması, büyümesi ve ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, nezaketinden dolayı Rektör Bülent Çakmak'a teşekkür ederek ETÜ'de yürütülen başarılı çalışmaların devamını diledi. - ERZURUM

Rektör Bülent Çakmak, Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'nun konuğu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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