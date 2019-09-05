Rektör Bilgiç: "OMÜ'de teknolojik ve inovatif ekosistem gittikçe güçleniyor"

05.09.2019 15:06

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'nün teknolojik ve inovatif ekosisteminin gittikçe güçlendiğini ve bu kültürün yansımaları olacağı yeni fikir ve girişimlerle rekabet gücünü arttırmayı amaçladıklarını söyledi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgiç'in eşliğinde üniversitenin inovasyon (yenilikçilik), girişimcilik ve teknoloji konusunda ilham ve başlangıç merkezlerinden olan Samsun Teknopark'ı ziyaret etti. Teknopark ziyareti öncesi Rektör Bilgiç, Başkan Demir'i rektörlük makamında ağırladı. Kurumlar arası iş birliğinin, iletişim ve dinamizmin öneminin farkında olduklarını belirten Rektör Bilgiç ve Başkan Demir, yeni dönemde üniversite ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki muhtemel iş birlikleri ve geleceğe dönük çalışmaları da değerlendirdi. Rektörlükteki ziyaretin ardından Başkan Demir, kendisine eşlik eden Rektör Bilgiç ve beraberindekilerle Samsun Teknopark'a geçti. Samsun Teknopark'ta Başkan Demir, Rektör Bilgiç ve diğer yetkilileri Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ve çalışanlar karşıladı. Ziyarete ayrıca Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu da katıldı. Verilen yemekte ise Teknopark ekibi ve yeni nesil teknoloji ve inovasyona dair faaliyetler yürüten akademisyen ve araştırmacılarla tek tek tanışan Başkan Demir, Teknopark'ın inovasyon kültürünün kökleşmesi ve yeşermesi için üniversite ve şehir adına hayati ve değerli bir misyon üstlendiğini söyledi.



İnovasyon kültürünün gelişip serpilmesiyle ilgili bilgi paylaşımı



Yemek sonrasında ise heyet, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkıp olgunlaştığı Teknopark Kuluçka Merkezi'nde Genel Müdür Dr. Buğra Çolak'ın Teknopark'ın şimdiye kadarki katettiği mesafe, yürütülen proje ve faaliyetler, geleceğe ilişkin yol haritası, kurumsal ve akademik iş birlikleri vb. konuları içeren sunumunu takip etti. İnteraktif bir şekilde yapılan sunumda akademisyen ve araştırmacıların teknoloji ve inovasyon hakkındaki girişim, paydaşlık ve taleplerine kulak veren Başkan Demir, Samsun'u geleceğe taşıyacak projeler ve yatırımlarla ilgili düşüncelerini Teknopark ekibiyle paylaştı. OMÜ'nün inovasyon odaklı kurumsal kapasitesinin Samsun Teknopark ile daha da büyüdüğüne işaret eden Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin ve bölgenin kalkınmasına hizmet edecek inovatif fikirler, gelişmeler ve girişimlerin takipçisi olduklarını kaydetti. Teknopark'ta gerçekleşen bilgi ve fikir paylaşımında Samsun'un aynı zamanda toplayıcı ve dağıtıcı işleviyle dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Demir, kentin bu potansiyelinin daha da öne çıkartılması yönünde yapılacak hamleleri katılımcılara aktardı.



"Teknopark yenilikçi fikir ve gelişmelerin hızlıca test edildiği önemli bir üs"



Rektör Bilgiç, OMÜ'nün teknolojik ve inovatif ekosisteminin gittikçe güçlendiğine işaret ederek, bu kültürün yansımaları olacağını yeni fikir ve girişimlerle rekabet gücünü arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Üniversitenin yenilikçilik potansiyelinin çeşitliliğini ve zenginliğini büyütmek için yeni fırsatların, yenilikçi yaklaşımların, çözümlerin ve ortaklıkların peşinde olduklarını aktaran Rektör Bilgiç, heyecan verici bu sürecin önemli bir aktörü olmak istediklerinin altını çizdi. Samsun Teknopark'ın yenilikçi fikir ve gelişmelerin hızlıca test edildiği önemli bir üs olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine değer katmak istediklerini de sözlerine ekledi.



Ziyaret sonunda Başkan Demir ve Rektör Bilgiç, Teknopark ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programlara ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA