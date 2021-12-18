Rektör Beydemir, vakıf gönüllüsü öğrencilerle söyleşiye katıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentte faaliyet yürüten çeşitli vakıflara mensup öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik'te faaliyet yürüten Ensar Vakfı, TÜGVA, Genç Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti gönüllüsü öğrencilerin düzenlediği söyleşi Dursun Fakıh Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti. Burada vakıf gönüllüsü öğrencilere akademik yaşamı ve deneyimlerinden örnekler sunan Rektör Beydemir, başarının ilk adımının çok çalışmak olduğunu belirtti. Üniversite öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanları anlatan Rektör Beydemir, soru-cevap bölümünde öğrencilerin merak ettiği konularda sorularını yanıtladı. - BİLECİK