Rektör Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor
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Rektör Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Rektör Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor
19.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:45

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Korona virüs salgınının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası (Tüm Üni-Sen) Genel Başkanı Mecbur Bodur, Bilecik İl Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin ve Üniversite Temsilcisi Mehmet Laçin, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Ardından PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Son olarak Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerin Prof. Dr. Bülent Ergun, Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse, Prof. Dr. Göksel Arli ve Prof. Dr. Gökalp İşçan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kıran ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, Eskişehir Vergi Dairesi Grup Müdürü Yavuz Doğan, Rektör Beydemir'e ziyarette bulundu. Misafirlerini makamında ağırlayan Rektör Beydemir, nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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