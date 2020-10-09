Rektör Aydın: "Yeni nesil, ülkemizin geleceği için umut verici"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yeni neslin bilgi birikimi anlamında dolu ve kendini geliştirmiş bir şekilde geliyor olması, Türkiye'nin geleceği için umut verici olduğunu söyledi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yeni neslin bilgi birikimi anlamında dolu ve kendini geliştirmiş bir şekilde geliyor olması, Türkiye'nin geleceği için umut verici olduğunu söyledi.

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mücahit Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı İlkadım Rektörlük Ofisi'nde ziyaret etti. Siyasette gençlerin yer alması ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının önemli olduğunu söyleyen Rektör Aydın, "Gençlik örgütlenmelerinin meşru bir zeminde yer alarak ülkenin gelişimi için sorumluluk alması demokratik anlamda önem taşıyor. Yeni neslin bilgi birikimi anlamında dolu ve kendini geliştirmiş bir şekilde geliyor olması, ülkemizin geleceği için umut vericidir. Kendilerinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duydum" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı