Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı
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Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı

25.10.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:13

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydetti.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak geçen günlerde Gökçeada açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz olarak 23 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

YAŞADIĞI SEVİNÇ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, 1 metre 70 santim boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki akyayı 23 metre derinlikte avlarken ve su yüzeyine çıkarırken yaşadığı zorluk ve sonrasında yaşadığı sevinç ise görüntülere yansıdı.

Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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