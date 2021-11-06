Rekkitz ekibi Twitch üzerinde yayın açmayı bırakıyor!

Twitch dünyasının en popüler isimlerinin yer aldığı Rekkitz ekibi, 5 Kasım Cuma günü Jahrein'in açtığı canlı yayının ardından hem Twitch ve yayın platformu kararlarını hem de ekibin yeni üyelerini tanıttı.

#TemizTwitch hareketinin öne gelen isimlerinin yer aldığı ekip resmi Twitter ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, platform ile aralarındaki iletişim kopukluğu ve muhatap bulamama sorunlarının haricinde yerel fiyatlandırma, takipçi ve izleyici botları, bit dolandırıcılığı gibi şikayetlerinin de göz ardı edildiğini söylerken, son skandal ile birlikte Twitch'in Türkiye'ye verdiği değerin tekrardan gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Platformun bu hale gelmesini üzüntü ile tecrübe ettiklerini söyleyen ekip, üyelerinden Toqtir, Purplebixi, Zade, Adal, Clumsykitty, ErenAktan ve Moparism'in belirttikleri sebeplerden dolayı yeni bir platforma geçme kararı aldıklarını ve bu süreçte bir süre yayınlarına ara vereceklerini açıkladılar.

Jahrein'in yeni yayın platformu durumu hala belirsiz

Yayınlanan açıklamada Twitch Türkiye'nin en çok tanınan isimlerinden ve Rekkitz ekibinin üyelerinden biri olan Ahmet "Jahrein" Sonuç'un da gelecek planları hakkında bahsedildi.

Açıklamada belirtilene göre Jahrein'in Twitch platformu ile sözleşmesinin mayıs ayına kadar sürmesi nedeniyle şu anda belirli bir kararın alınmadığı belirtildi.

Rekkitz ekibinin yeni üyeleri de bu açıklama ile birlikte tanıtıldı

Toqtir, Purplebixi, Zade, ErenAktan, Jahrein ve Moparism'den oluştuğu bilinen ekibin yeni üyeleri bu açıklama ile duyurulmuş oldu. Doğukan "Adal" Adal ve İrem "ClumsyKitty" Sakmar Rekkitz ekibinin üyeleri arasında yer almaya başladı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet