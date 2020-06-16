Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
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Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Rekabet Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "birleşme veya devralma" bölümünde değişiklik yapıyor, "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" getiriliyor.

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
16.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:00

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, Rekabet Kanunu'nda değişiklik öngören 16 maddelik yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan 'etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi' getiriliyor. Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacak.

Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığı'nın talebi üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar', 'hakim durumun kötüye kullanılması', 'birleşme veya devralma' maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.

YERİNDE İNCELEMENİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Düzenlemeyle, özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor. Yerinde incelemelerde, 'Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir' düzenlemesi getiriliyor. Rekabet Kurumu'nun başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılıyor.

SORUŞTURMA KONUSU YAPMAYABİLECEK

Rekabet Kurulu, pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık, ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilecek. Böylece kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi amaçlanıyor.Kabul edilen kanunla, Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getirildi. Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.

Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Kaynak: DHA

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