Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi
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Taşradan Reinette ve şehirden Mirabelle isimli iki genç kız tanışır ve Paris'te birlikte bir daire bulmaya karar verirler. Burada üniversiteye giderler ve şehir hayatının birçok karakteriyle karşılaşırlar. Film, birbirini izleyen Mavi Saatler; Kafedeki Garson; Dilenci, Kleptoman ve Dolandırıcı ve Resmin Satışı adlarında dört bölümden oluşuyor ve kızların günlük maceralarını ve hayata çok farklı yaklaşımlarını gösteriyor.
Yönetmen: Éric Rohmer
Senaryo: Éric Rohmer, Joëlle Miquel
Oyuncular: Joëlle Miquel, Jessica Forde, Philippe Laudenbach, François-Marie Banier, Jean-Claude Brisseau, Yasmine Haury, Gérard Courant, Béatrice Romand, Marie Rivière, David Rocksavage, Jacques Auffray, Haydée Caillot, Fabrice Luchini, Marie Bouteloup, Françoise Valier
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: 4 aventures de Reinette et Mirabelle
Yapımcı Firma: Les Films du Losange
Yapım Yılı: 1987
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 16.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com