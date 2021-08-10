Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi

Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Taşradan Reinette ve şehirden Mirabelle isimli iki genç kız tanışır ve Paris'te birlikte bir daire bulmaya karar verirler. Burada üniversiteye giderler ve şehir hayatının birçok karakteriyle karşılaşırlar. Film, birbirini izleyen Mavi Saatler; Kafedeki Garson; Dilenci, Kleptoman ve Dolandırıcı ve Resmin Satışı adlarında dört bölümden oluşuyor ve kızların günlük maceralarını ve hayata çok farklı yaklaşımlarını gösteriyor.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer, Joëlle Miquel

Oyuncular: Joëlle Miquel, Jessica Forde, Philippe Laudenbach, François-Marie Banier, Jean-Claude Brisseau, Yasmine Haury, Gérard Courant, Béatrice Romand, Marie Rivière, David Rocksavage, Jacques Auffray, Haydée Caillot, Fabrice Luchini, Marie Bouteloup, Françoise Valier

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: 4 aventures de Reinette et Mirabelle

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1987

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 16.08.2021

Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Bülent Turan İlham Aliyev Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:02:16. #1.15#

title