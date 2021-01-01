Reina saldırısı ne zaman oldu? Reina saldırısı nedir, detayları nelerdir?

Reina Saldırısı aynı zamanda 2017 İstanbul gece kulübü saldırısı olarak da geçmektedir. 2017 yılbaşı gecesinde meydana gelen saldırının etkileri çok uzun bir süre geçmedi. Onlarca kişinin vefat ettiği ve yaralandığı Reina Saldırısı, büyük bir acı olarak hala hatırlanıyor. Peki Reina saldırısı ne zaman oldu? Reina saldırısı nedir? İşte detayları!

2017 yılına girdiğimiz yıl, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen silahlı terör saldırısı, o gece hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Çığlık seslerinin kesilmediği Beşiktaş ilçesinde, İstanbul'un en ünlü ve eski ece kulüplerinden biri olan Reina'ya hain bir saldırı düzenlendi ve bu saldırıda 39 vatandaş hayatını kaybetti. Reina saldırısının üzerinden 3 yıl da geçse, etkileri halan unutulmadı. Öyle ki o gece Reina'nın da, orada eğlenen birçok insanın da son gecesi, son eğlencesi oldu. Peki Reina Saldırısı aynı zamanda 2017 İstanbul gece kulübü saldırısı olarak da geçmektedir. 2017 yılbaşı gecesinde meydana gelen saldırının etkileri çok uzun bir süre geçmedi. Onlarca kişinin vefat ettiği ve yaralandığı Reina Saldırısı, büyük bir acı olarak hala hatırlanıyor. Peki Reina saldırısı ne zaman oldu? Reina saldırısı nedir? İşte detayları!

REİNA SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

Reina Saldırısı, 1 Ocak 2017'de yeni yılın ilk saatlerinde meydana geldi. 2017 İstanbul gece kulübü saldırısı ya da Reina Katliamı, 1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

REİNA SALDIRISI NEDİR? REİNA SALDIRISI DETAYLARI NELERDİR?

REİNA SALDIRISI PERDE ARKASI

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden iki gün önce Halkların Demokratik Partisi'nin bir mitingine düzenlenen saldırıyla başlayan Türkiye'deki silahlı veya bombalı saldırılar bu tarihten sonra hemen hemen her aya yayılarak gittikçe arttı. BBC Türkçe'ye göre bu ayı takip eden 18 ayın 13'ünde IŞİD, PKK veya TAK tarafından üstlenen ve can kaybının yaşandığı en az bir bombalı saldırı meydana geldi. Sonuç olarak resmî rakamlara göre 497 kişi hayatını kaybetti ve iki binden fazla kişi yaralandı. 2016'da defalarca kez saldırılara maruz kalan İstanbul'da son olarak Aralık'ta Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar yüzünden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 23 Aralık'ta bir açıklama yayımlayarak vatandaşlarının "Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken aşırılıkçı grupların saldırı düzenleme konusunda sürdürdüğü çabaları" göz önünde bulundurmaları ve "özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane ve ulaşım merkezlerinden mümkün olduğunca kaçınmaları" gerektiğini duyurdu. Aynı sıralarda, özellikle ayın son haftasında ülke gündeminde "İslam'a uygun olmadığı için" yılbaşı kutlamasından kaçınılmasına ilişkin çeşitli gösteriler, haberler, açıklamalar ve afişler yayımlandı. Bu yayımlarda yılbaşı kutlayanların Müslüman olamayacağı, yılbaşı kutlamanın haram olduğu belirtilmiş ve temsili olarak yılbaşını kutlayan figürlere fiziki saldırılar yapılmıştır. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bir hutbe yayınlayarak yılbaşı kutlamalarını "gayrimeşru davranış" olarak nitelendirmiştir. Saldırının yılbaşı gecesi yapılması basında, yılbaşı kutlamalarına karşı olan grupların yılbaşını kutlayan kişileri hedef gösterdiği ve bu durumun olayda payı olduğu yorumlarına neden olmuştur.

REİNA SALDIRISI

Olay yerine taksiyle gelen ve üzerinde siyah mont, siyah pantolon ve açık renkli şapka olan Abdulkadir Masharipov (kod adı: Abu Muhammed Horasani) elindeki AK-47 marka uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateş açtı. Sonrasında polis memuru Burak Yıldız'ı öldürdü. Ardından kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere ateş açarak öldürdü ve içeriye girerek etrafa rastgele ateş açtı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırı sonrası saldırgan üstünü değiştirerek gözden kayboldu.

Saldırıda biri aynı zamanda Belçika vatandaşı olan 12 Türk vatandaşı hayatını yitirdi. Bunların dışında, 7 tane Suudi Arabistan, üç tane Lübnan, en az üç tane Irak, ikişer tane Tunus, Fas ve Ürdün, birer tane Rusya, Kuveyt, Kanada, İsrail ve Suriye vatandaşı hayatını yitirdi. Yaşamını yitiren iki Hindistan vatandaşından biri olan film yapımcısı ve iş adamı Abis Rizvi'de saldırı günü gece kulübünde bulunmaktaydı. Hayatını kaybetmiş 39 kişiden birinin kimliği henüz tespit edilemedi; bazı kaynaklarda ölen Iraklı sayısının dört olduğu bildirilmektedir.

Saldırının ardından haber ajanslarına düşen ilk bilgiler biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği yönündeydi. Olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra basına konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırının bir "terör saldırısı" olduğunu ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha sonra yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden kişi sayısının 39 olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise kimliği belirlenen 20 kişiden 15'inin yabancı uyruklu, 5'inin ise Türk olduğunu ve 4'ü ağır olmak üzere 65 kişinin yaralı olarak hastanelerde olduğunu duyurdu.

Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. Irak ve Şam İslam Devleti'nin resmî olmayan medya organı Amaq Haber Ajansı, Türkiye'yi "Hristiyanlık koruyucusu" diye nitelendirdiği bir bildiriyle saldırının IŞİD'e bağlı bir militan tarafından yapıldığını ve "Hristiyanların dinden çıkmış bayramlarını kutladığı en meşhur gece kulüplerinden birini vurduğunu" duyurdu.

4 Ocak'ta Türkiye Hükûmeti, saldırganın kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Saldırganın kimliği 8 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgi ile basın yayın organlarında duyuruldu; saldırgan Özbek asıllı, 2011 yılından beri Türkiye'de bulunan, Abdulkadir Mashapirov isimli bir IŞİD militanı. Saldırgan 17 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta bir sitede güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Ayrıca saldırganın kaldığı daireden 3'ü kadın 4 kişi daha etkisiz hale getirildi. Ayrıca 197.000 ABD Doları, keşif yapmak amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 2 Drone kamera, 2 Tabanca ve şarjörü ve sim kartlar bulundu.