Rehber Köpekler Farkındalık Gecesi

23.10.2019 14:24

Konuklar arasında Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ile eşi Lucie Kafkaova, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, eşi Emine ve kızı Naz Çakıroğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı'nın eşi Gülten Süzer Gaunt, Tarabya İngiliz Okulları Sahibi Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin'in de bulunduğu etkinliğe üç yüzü aşkın davetli katıldı.

Dernek Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer, hem iki gözüm hem de en yakın arkadaşım dediği rehber köpek Kara ile ev sahipliği yaptığı etkinlik ile ilgili olarak; "Amacımız, Rehber Köpeklerle ilgili toplumda gelişmekte olan farkındalığı sürdürülebilir bir standart içinde kalıcı hale getirmektir. Geçtiğimiz günlerde Yönetim Kurulu Üyemiz Ali İlhan'ın katkılarıyla Türkiye'de ilk kez Rehber Köpekler standartlarını oluşturma çalışmaları nedeniyle Derneğimiz ödüle layık görüldü. Türk Standartları Enstitüsü ve AB Ortaklığındaki Standardizasyon Çalışmalarına Aktif Katılım Ödül Töreni'nde 'Aktif Ayna Komite Ödülü'nü kazanmaktan mutluyuz."dedi.

Uluslararası standartta eğitim sürecini İngiltere'de tamamlayan rehber köpek hareketlilik eğitmeni Burcu Bora, eğitmenlik belgesini de törenle aldı.

Rehber Köpek adayı minik yavruların konuklara tanıştırıldığı gecede, TBMM'ne sunulan Rehber Köpekler Kanun Tasarısının yasalaşması ve Türkiye'nin ilk Rehber Köpekler Okulu'nun açılması konusundaki hedeflerle ilgili bilgiler aktarıldı. Bu hedeflerin gerçekleşmesiyle daha fazla sayıda rehber köpek yetiştirilmesine ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilmesine katkı sağlanacak.

Marriott International zincirinin mottosu "Serve 360 -360 Derece Hizmet" prensibiyle sosyal sorumluluk projelerine destek veren Marriott International Türkiye Otelleri,bu anlayışla Rehber Köpekler Derneği Balosu'na, İstanbul Marriott Hotel Şişli'de ev sahipliği yaptı. Coğrafi işaretler içeren gıdalarla hazırlanan menü ve özellikle Rehber Köpekler için geliştirilen özel pasta konuklar tarafından beğeni topladı.

Etkinliğin gerçekleşmesine, Sanatçılar Seyit Mehmet Buçukoğlu, Yusuf Tolga Ünker, Leman Özdiner, Arca Özyar eserleriyle destek verdi. Ayrıca Arçelik, Nestle, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası, TBS katkı sağladı.

Görme engellilerin gören gözleri Rehber Köpekler

Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için uğraş veren Dernek,farkındalık çalışmalarına öncelik veriyor. Her fırsatta eğitim kurumlarında, kamuda ve özel sektörde rehber köpeklerin görme engellilere sağladığı örnekleri ileanlatıyor. Ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri kuruyor. Derneğin temel faaliyetlerinin başında rehber köpek adaylarının seçilmesi, gönüllü bakıcı aile ve eğitmen gözetiminde köpek eğitimi ve görme engelli ile rehber köpek eşleştirilme sürecinin takibi yer alıyor.

Dernek, yakın zamanda Türkiye'de ilk kez gönüllülük esasına dayanan Terapi Köpekleri uygulamasını da başlattı. Köpekler sadece görme engellilere değil, özel gereksinimli gruplara da destek oluyor. Türkiye'nin ilk Servis Köpeği Zeytin gibi...

Rehber Köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan özel köpeklerdir.Özel olarak eğitilmiş bu köpekler, görme engellilerin hareket kabiliyetlerini artırmalarına, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaşmalarına yardımcı olur.

Dernek faaliyetlerine her yaştan ve eğitimden bireyler ilgi ve becerileri yönünde destek olabilir. Rehber Köpek adayı yavruların eğitim sürecinde, eğitmen gözetiminde, gönüllü bakıcı aile olarak katkıda bulunabilir.

Rehber Köpekler onların daimi yol arkadaşı

Hasan Arısoy (Gazi): "Her adımıma ışık olan Rehber Köpeğim Bobby ile beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var. Birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Yusuf Uçar (Sporcu ): "Baston ile yirmi dakikada gidebildiğim mesafeye Rehber Köpeğim Aslan ile artıkyedi ya da sekiz dakikada ulaşabiliyorum."

Mustafa Keskin (Avukat): "Engelleri can dostum Tabs ile daha kolay aşıyorum."

Servin Sarıyer (Gönüllü Bakıcı Aile): "Sadece köpek eğitimine odaklı olacağını düşündüğüm süreçten ben de olumlu yönde değişip, dönüşerek çıktım. Bu süreç bana daha şefkatli ve duyarlı olmayı, yaşadığım dünyayı daha önce görmediğim bir gözle görmeyi öğretti.

Rehber Köpekler Derneği Tarihçesi:

Rehber Köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan özel köpeklerdir. Özel olarak eğitilmiş bu köpekler, görme engellilerin hareket kabiliyetlerini artırmalarına, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaşmalarına yardımcı olur. Dünyanın ilk rehber köpek okulu 1916'da açıldı. İlk rehber köpekler 1.Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden askerlere rehberlik etmesi için yetiştirildiler. Bugün, pek çok ülkede rehber köpek okulları ve rehber köpek dernekleri aracılığıyla binlerce köpek eğitim görüyor ve engellilere ulaştırılıyor. Rehber köpekleri olan görme engellilerin hakları, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan tüm devletlerce korunuyor.Türkiye'de, görme engellilere tamamen ücretsiz olarak rehber köpekdesteği veren Rehber Köpekler Derneği, bu alanda ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşudur. Rehber Köpekler Derneği, Türkiye'de 2014 yılındadönemin İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Maggie Moore ve Av. Nurdeniz Tunçer öncülüğünde kuruldu. Dernek toplumun her kesimine hitap ediyor.Derneğin Üyeleri ve gönüllüleri, öğrencilerden diplomatlara, iş insanlarından emeklilere kadar geniş bir yelpazedeki profillerden oluşuyor.

Kaynak: Bültenler