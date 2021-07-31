Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi

Bursa'da özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürüldü.

İnegöl ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı Engelli Rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören görevliler, durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, diğer yandan hastaları tahliye etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Yangın sonucu rehabilitasyon merkezinde maddi hasar meydana gelirken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz