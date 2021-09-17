Adet dönemi kadınlarda her ay düzenli aralıkla gerçekleşen kanama dönemidir. Ergenlik dönemi ile başlayan regl kadınlarda menapoz dönemine kadar devam etmektedir. Bu dönemde adet ağrısı bazen hafif bazen ise ağır geçer. Adet döneminin hafif geçmesini sağlayan yöntemler nelerdir? Haber imizde yer verdik. Peki, Regl ağrısına ne iyi gelir? Adet ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar haberimizde…

REGL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Regl ağrısına en çok yaşam tarzımız neden olur. Yaşam tarzımızı değiştirdikçe bu dönemlerde düzenli ve daha ağrısız geçmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Adet sancısına ne iyi aşağıdaki yazanlar iyi gelmektedir;

Düzenli yapılan egzersiz

Kasık bölgesine veya ayağa sıcak su torbası koymak

Sıcak bir banyo yapmak

Stresi azaltmak

Meditasyon, Yoga, nefes terapisi gibi uygulamalar yapmak

Ek gıda takviyeleri kullanmak

REGL AĞRISI NASIL GEÇER?

Öncelikle regl ağrısı ya da adet sancısı, adetten önce veya adetle beraber kasıkta, alt karında başlayan, bıçak saplanır tarzda veya ağrılı bir şekilde oluşan ağrılardır. Bu ağrılar bele, kalçaya, bacaklara yayılabilir. Tüm vücut ağrılı da olabilir. Bu durumlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazı kadınlar hafif atlatırken bazı kadınlar ise hastaneye gidebilmektedir.

Regl ağrısı doğal yöntemlerle geçmezse doktor kontrolünde ve ilaçla tedavisi yapılır. Genellikle ağrı kesici kullanan kadınlar şiddetli bir ağrı yaşıyorsa mutlaka doktora görünmelidirler.

Daha hafif regl sancısı çeken kadınlar ise aşağıdaki doğal yöntemleri uygulayabilirler;

Düzenli yapılan egzersizler (Yoga, meditasyon gibi)

Vajinal orgazm-endorfinleri ve oksitosini artırarak ağrı hissini azaltır,

Kasıklara veya ayağa sıcak su torbası koymak

Akupunktur

Düzenli ve sağlıklı beslenmek

Gıda Takviyeleri

Doğal bitki çayları

Doğal yağlarla kasık bölgesine masaj yapmak

ADETLİYKEN HANGİ YİYECEKLER BİZE İYİ GELİR?

Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler neler; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Badem, Ispanak, Siyah Fasülye, Yoğurt, Fıstık Ezmesi Bol bol su içmek Balık tüketmek Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek Ananas, muz veya kivi tüketmek Bol bol meyve yemek Dereotu, peynir, yeşillik ve süt tüketmek Sıcak yemekler yemek Bitter çikolata yemek (85 ve üzeri kakao içermelidir) Zencefil Sıcak adaçayları tüketmek Çiğ kuruyemiş yemek

ADET SANCISINI AZALTMAK İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER

Yağlı Gıdalar Sigara Alkol Gazlı içecekler Kafein Tuzlu Gıdalar

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