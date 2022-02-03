Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bugün akşam namazından sonra nafile namaz kılmak, dua okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır. Alimler bugünün Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek ve namaz kılarak geçirilmesini tavsiye etmiştir. Peki, Regaip gecesi duası nasıl okunur, zikirleri nedir? Regaip kandili gecesinde okunacak dualar ve yapılacak zikirler nelerdir? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP KANDİLİ DUASI

Okunuşu:"Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

Meali: "Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!" duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali:"Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu:"Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu:"Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir." duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Müslümanlar, Regaib Kandili'nde bu geceye mahsus olmamakla beraber, dini vecibelerine bir kat daha önem verecekler.

Kuran-ı Kerim okunmalı: Bu kutlu gecede Kuran-ı Kerim okumayı bilenler okumalı, bilmeyenler dinlemelidir.

Nafile ve kaza namazlar kılınmalı: O geceyi ibadetle geçirmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır.

İç muhasebe yapılmalı: İnsanın içinin huzurla dolduğu gecede iç muhasebe yapılmalı, yapılanlar ve yapılacaklar düşünülmelidir.

Tevbe ve istiğfar edilmeli: O gece son geceymiş gibi samimi şekilde tevbe ve istiğfar edilmelidir.

Küsler barışmalı: Kederli yüzler güldürülmeli, dargınlar barışmalı, kırık kalpler onarılmalıdır.

İhtiyaç sahipleri sevindirilmeli: Öksüz, yetim, fakir, hasta ve yaşlılar nezaketle mutlu edilmeli.

Dua edilmeli: Allah'a yönelip samimi şekilde dua edilmeli.

Ziyaretler: Din büyükleri, evliya ve sahabe türbeleri ziyaret edilmeli.

Kabir ziyareti: Vefat etmiş aile büyüklerinin ve dostların kabirleri ziyaret edilmeli.

RECEBİ ŞERİF AYI DUASI NEDİR?

--- Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi;" Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

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