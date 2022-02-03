Regaib kandili nasıl yazılır? Regaibp mi regaib mi? Regayib mi Regayip mi? Arapça Türkçe yazılışı!

Regaib kandili nasıl yazılır sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip kandili hakkında araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda dikkat çeken sorulardan biri de Regaip kandili nasıl yazılır? oldu. Regaib mi Regayib mi Regaip mi Regayip mi? İşte, Arapça Türkçe yazılışı!

REGAİP KANDİLİ NASIL YAZILIR?

Arapça telaffuzu regaib şeklinde olsa da Türkçede kelimelerin sonundaki -b harfi p diye telaffuz edildiği için Regaip yazımı daha yaygındır. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı "Regaip" yazımını tercih etmektedir.

Türkçeye girmiş bir kelimeden çok özel isim hükmünde olduğu için Arapça aslına sadık kalındığı düşünülebilir.

REGAİP ARAPÇA TÜRKÇE YAZILIŞI

Rağbet edilen anlamına gelen Regaip kelimesi Türkçe "Regaib" diye yazılır ancak kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Regaip"olarak tercih edilir.

REGAİP NE DEMEK?



Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur (ayrıca bk. KANDİL).

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

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