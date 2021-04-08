Refik Anadol kimdir? Refik Anadol kaç yaşındadır?
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Refik Anadol kimdir? Refik Anadol kaç yaşındadır?

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Refik Anadol kimdir? Refik Anadol kaç yaşındadır?

Dünya çapında pek çok sergi açan, interaktir dijital sanat ve yeni medya sanatında başarılı işlerin altına imzasını atan Refik Anadol kimdir? Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, hayal gücünü zorlayan yeni sergisi 'Makine Hatırları: Uzay' ile İstanbul'da bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor.

NASA destekli araştırmalarının sonucunda oluşturduğu Makine Hatıraları: Uzay sergisiyle geniş kitleler tarafından ilgi gören Refik Anadol hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

REFİK ANADOL KİMDİR?

1985 İstanbul doğumlu medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı olan Refik Anadol, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yüksek onur derecesiyle Fotoğraf ve Video lisans, yine aynı üniversiteden Görsel İletişim Tasarımı alanında yüksek lisans, ve Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) Medya Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

CLA'nin Medya Sanatları Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi ve misafir araştırmacıdır. Parametrik veri heykel yaklaşımı ile mekana özgü kamusal sanat ve sürükleyici yerleştirme yaklaşımıyla canlı sesli/ görsel performans alanlarında çalışmaktadır. Çalışmalarında mimari ve medya sanatları arasında hibrit bir ilişki oluşturarak dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki alanı araştırmaktadır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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