Refik Anadol kimdir? Refik Anadol kaç yaşındadır?

Dünya çapında pek çok sergi açan, interaktir dijital sanat ve yeni medya sanatında başarılı işlerin altına imzasını atan Refik Anadol kimdir? Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, hayal gücünü zorlayan yeni sergisi 'Makine Hatırları: Uzay' ile İstanbul'da bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor.