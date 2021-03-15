Reen Destinations halk oylamasında birincilik ödülü Bitez'in oldu

Sürdürülebilir Turizm Destinasyonlarının ödüllendirildiği, ITB Berlin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Green Destinations Story Awards 2021 yarışmasında Halkın Seçimi (People's Choice Awards) kategorisinde Bitez, 100 aday arasından birinci oldu.

Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Birimi tarafından Bitez destinasyonunda gerçekleştirilen Kaliteli Kıyı (Quality Coast) sertifikasyon programı dahilinde Bitez, "Deniz Dibi Temizliği Kampanyası" başarı hikayesiyle Top 100 ödülüne hak kazanmıştı. Top 100 ödülünü kazanan tüm destinasyonların aday gösterildiği ve 15 bini aşkın oyun kullanıldığı halk oylaması neticesinde Bitez, birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ödül töreninde, ikincilik ödülü Romanya'nın Bison Land destinasyonuna giderken, Şili'nin Futaleufu destinasyonu da üçüncülük ödülünü kazandı.

Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik ofisi olan Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Birimi tarafından yürütülen Green Destinations Quality Coast sertifikasyon çalışmaları Bitez destinasyon alanında yürütülmeye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı