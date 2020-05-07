Red Dead Redemption 2, DayZ ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor
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Red Dead Redemption 2, DayZ ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Red Dead Redemption 2, DayZ ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor
07.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:44

Microsoft, servise gelecek olan yeni oyunların duyurusunu yaptı. Mayıs ayı PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass aboneleri için yine dolu dolu bir ay olacakmış gibi görünüyor.

Microsoft, servise gelecek olan yeni oyunların duyurusunu yaptı. Mayıs ayı PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass aboneleri için yine dolu dolu bir ay olacakmış gibi görünüyor.

Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuru ile netleşen yeni oyunlar DayZ, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy IX, Fractured Minds, Halo 2: Anniversary ve Endless Legend olarak sıralanıyorlar. Gelin isterseniz detaylara bir yakından bakalım.

DayZ (7 Mayıs 2020) - Xbox One

DayZ, Sovyetler Birliği dönemi sonrasındaki Chernarus topraklarında geçiyor. Bilinmeyen bir virüs nedeniyle nüfusun büyük bir bölümü yürüyen ölüye dönüşüyor. Öte yandan, geriye kalan kaynaklar ise afetzedeler arasında ölüm-kalım savaşının başlamasına neden oluyor. Siz ise virüse bağışıklık kazanmış olan karakterlerden bir tanesisiniz ve hedefiniz ise hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Red Dead Redemption 2 (7 Mayıs 2020) - Xbox One

Yüz yetmiş beşten fazla Yılın Oyunu ödülü ve iki yüz elliden fazla tam puan alan Vahşi Batı temalı oyunun hikayesi 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağının rolüne bürünüyorsunuz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere soygun ve hırsızlık yaparak ve silahlı çatışmalara girerek karşı hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz.

Final Fantasy IX (14 Mayıs 2020) - Xbox One

Oyunun hikayesi Gaia isimli fantastik bir ortaçağ dünyasında geçiyor ve uluslar arasında gerçekleşen bir savaşın sonuçlarına odaklanıyor. İskenderiye Garnet Til Alexandros XVII'yi kaçıran Zidane Tribal karakterini yönettiğiniz Final Fantasy IX oyununda, prensesin savaşı başlatan annesi İskenderiye Kraliçesi Brahne'yi ortadan kaldırmak için maceraya atılıyorsunuz. Ancak Brahne'nin daha büyük bir tehdidin piyonu olduğu ortaya çıkınca hikayenin seyri tamamı ile değişiyor.

Fractured Minds (19 Mayıs 2020) - Xbox One

Fractured Minds, kaygı ve ruhsal sağlık sorunları üzerine kısa bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye boyunca bu tip durumlar ile alakalı günlük sorunları deneyimlemek için insan zihninde yolculuğa çıkıyorsunuz.

Bu oyunlardan Final Fantasy IX, PC için Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak. Ayrıyeten Halo 2: Anniversary ve Endless Legend, PC kullanıcılarının erişim sağlayabilecekleri diğer oyunlar olacaklar.

Halo Master Chief Collection - Halo 2: Anniversary - PC

Hikaye olarak Halo tahribatının sonrasında insanlık zafere ulaşmıştır ama zafer sevinci ne yazık ki fazla uzun ömürlü olmamıştır. İntikam yemini eden karışık bir yaratık türü olan Covenant, dünyaya beklenmedik bir saldırı yapar ama UNSC ana filosu karşısında hazırlıksız yakalandıkları için bozguna uğrayıp kaçmaya zorlanırlar. Ana karakterimiz Master Chief düşmanlarını takip edince, başka bir Halo halkasında insanlık ile Covenant arasında devam eden çatışmanın gidişatını kalıcı olarak değiştirebilecek bir takım sırların açığa çıkartır.

Endless Legend - PC

Amplitude Studios tarafından geliştirilmiş olan Endless serisinin ikincisi olan Endless Legend, 4X sıra tabanlı fantastik strateji oyunu. Amacınız ise on dört ırktan/ topluluktan bir tanesini seçip, yeni teknolojiler geliştirerek ve yeni diyarlar ve yeni şehirler keşfederek Auriga gezegenine hükmetmek olacak. Bunu isterseniz diplomatik yollardan isterseniz de savaş çıkartarak yapabiliyorsunuz.

Son olarak, bu ay içerisinde Xbox Game Pass servisinden on bir kadar oyun ayrılacak. Bunlardan ilki 7 Mayıs 2020 tarihinde Xbox One için Grand Theft Auto V olacak. 15 Mayıs 2020 tarihinde ise her iki platformdan ortak olarak ayrılacak oyunlar Banner Saga ve Wolfenstein II: The New Colossus olarak sıralanıyorlar. Geri kalanlar PC için Imperator: Rome, Rise of the Tomb Raider ve West of Loathing iken Xbox One tarafında ise Black Desert, DOOM (2016), Lego Ninjago Movie Video Game, Mega Man Legacy Collection 2 ve Metal Gear Survive.

Kaynak: Tamindir

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