Red Dead Online Blood Money güncellemesi oyundaki atları çıldırttı!
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Red Dead Online Blood Money güncellemesi oyundaki atları çıldırttı!

Red Dead Online Blood Money güncellemesi oyundaki atları çıldırttı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games tarafından geliştirip yayınlanan çevrim içi çok oyunculu Red Dead Online'ın son gelen güncellemesi ile oyundaki atlar tuhaf davranmayı başladı! Red Dead online Blood Money güncellemesi ile atlar neden tuhaflaştı? İşte detaylar!

Rockstar Games tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen çok oyunculu Red Dead Online'ın son gelen 'Blood Money' güncellemesi oyundaki atları adeta çıldırttı.

Blood Money, oyuna yeni görevler getirerek oyuncuları oldukça sevindirmiş olsa da, bazı atların kendi kendine koşmasına bazı atların ise cansız bir şekilde yatmasına neden oldu.

Red Dead Online Blood Money güncellemesi oyundaki atları çıldırttı!

RED DEAD ONLINE SON GÜNCELLEME İLE ATLAR NEDEN TUHAFLAŞTI?

Rockstar Games son yayınlandığı 'Blood Money' güncellemesi, Red Dead Online için bugüne kadar yayımlanan en büyük güncelleme olarak biliniyor. Oyuncular, birbirinden çeşitli görevlere katılarak Angelo Bronte'nin sağ kolu olan Guido Martinelli'nin güvenini kazanabiliyor. Martinelli'nin güvenini kazanan oyuncular ise daha kazançlı fırsatlar elde edebiliyor.

Yayımlanan bu güncelleme ile beraber birçok yeniliğin yanı sıra, oyunda dolaşan başı boş atlar da ortaya çıktı.

Red Dead Online'da bu atların neden bir anda tuhaf davranışlar sergilemeye başladığı belli değil. Ancak bir Reddit kullanıcısı olan ManTheYeetCannons, atların sahibi video oyunundan çıktıktan sonra atların kaybolmadığını, video oyununun açık dünyasında kendi başına hareket etmeye başladığını iddia ediyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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