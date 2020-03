Red Bull SoundClash tarihindeki en iyi beş karşılaşma DÜNYANIN dört bir yanında 2006 yılından beri onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, müzik tutkunlarına farklı bir deneyim yaşatıyor.

DÜNYANIN dört bir yanında 2006 yılından beri onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, müzik tutkunlarına farklı bir deneyim yaşatıyor. Sanatçıların farklı bölümlerde karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash, dört ayrı etapta düzenlenirken ilk bölümde bilinen şarkıları kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştiren sanatçılar, ikinci bölümde farklı türdeki şarkıları seslendiriyor. Üçüncü bölümde kendi şarkılarından üç tanesini seçip seslendiren sanatçılar bunları daha önce denenmemiş bir tarza uyarlıyor. Son etapta ise müzikseverleri sürpriz performanslar bekliyor.

Red Bull SoundClash, 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta Kenan Doğulu ile Sertab Erener'in katılımıyla gerçekleşecek. Bu zamana kadar birçok önemli ismi ağırlayarak müzik sahnesinin sınırlarını aşmasına katkı veren Red Bull SoundClash'ta performans sergileyenler arasında dünyaca ünlü isimlerde yer alacak.

SNOOP DOGG & GHOSTLAND OBSERVATORY

2011 yılında ABD'nin Texas Eyaleti'nde muhteşem bir gösteriye sahne olan Red Bull SoundClash'in konukları arasında ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg ile Ghostland Observatory yer aldı. Bu zamana kadar dünya çapında albüm satışları 35 milyona ulaşan Snoop Dogg ile Ghostland Observatory, ilk 3 etabı tamamladıktan sonra David Bowie'nin klasikleşen parçası "Fame" ile kapanışı gerçekleştirdi. İki büyük performans karşısında 6 bin seyirci sanatçıları alkışlara boğdu.

ERYKAH BADU & SHİNY TOY GUNS

Albümlerinde soul müziğin yanı sıra funk, jazz, r&b, hip-hop ve belki de bu zamana kadar gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesler arasında dikkat çeken Erykah Badu, 2009 yılında The Cannabinoids'i de yanına alarak Shiny Toy Guns ile karşılaştı. ABD'nin Dallas kentindeki Zafer Parkı'nda açık havada gerçekleşen karşılaşma, akıllara kazındı.

TRİGGERFİNGER & DE JEUGD VAN TEGENWOORDİG

Ünü Belçika sınırlarını çoktan aşarak "I FLoow Rivers" şarkısı ile ülkemize kadar ulaşan Triggerfinger, 2012 yılında Belçika'nın Antwerp kentinde gerçekleşen Red Bull SoundClash'te Hollandalı müzik grubu de Jeugd van Tegenwoordig ile karşı karşıya gelerek coşkulu bir kalabalıkla buluştu.

THE TİNG TİNGS & CEELO GREEN

'Thats Not My Name' isimli şarkılarıyla dünya çapında tanınan İngiliz pop müzik ikilisi The Ting Tings, ABD'li rap yıldızı CeeLo Green ile 2011 yılında Las Vegas'ta şahane bir performansa imza attı. İkilinin gösterisi onbinlerce kişi tarafından ayakta alkışlanarak sonuçlandı.

MANGA & ATHENA

Türkiye'de ilk olarak 2012 yılında gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen Red Bull SoundClash, ülkemizde temsilcisi olduğu müzik türünde başı çeken iki grubun Manga ve Athena'nın senelerdir hafızalardaki yerini koruyan performanslarına sahne oldu. İki grubun sürpriz konukları ile yakaladığı alkışlar çok uzaklardan duyulur olmuştu.

