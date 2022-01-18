Recep İvedik nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 1 hangi şehirde, ne zaman nerede çekilmiştir?
Recep İvedik serisinin 1. filmi bugün Kanal D'de ekranlara gelecek. Filmin başlamasına yakın izleyiciler, Recep İvedik nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 1 ne zaman, nere çekildimiştir? merak etti. Peki, Recep İvedik 1 nerede çekilmiştir, hangi ülkede? Recep İvedik 1 hangi şehirde, ilde geçiyor? Güngören mi Antalya mı? İşte bilgiler...
Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Peki, Recep İvedik nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 1 hangi şehirde, ne zaman nerede çekilmiştir? Recep İvedik 1 hangi ilde ve ilçede çekildi? Recep İvedik 1 hangi şehirde geçiyor?
Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Fragmanı, Mart 2008 itibariyle YouTube adlı video paylaşım sitesinde yaklaşık 5 milyon 750 bin kez izlenen film, topladığı büyük ilginin ardından 21 Şubat 2008'de 230 kopyayla vizyona girmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir.
Recep İvedik 1 bugün 18 Ocak Salı saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara gelecektir.
Recep İvedik serisinin 1. filmi Güngören ve Antalya illerinde çekilmiştir. Filmin ilk başları Güngören'de geçiyor. Ardından film Antalya'da bir otelde geçmektedir. Film genel olarak Güngören ve Nashira Resort&Spa otelde çekilmiştir.
Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür ancak Sibel onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.
Şahan Gökbakar : Recep İvedik
Fatma Toptaş : Sibel
Tuluğ Çizgen : Sibel'in annesi
Lemi Filozof : Fazıl : Bellboy
Hakan Bilgin : Erim : Otel müdürü
Vural Buldu : Muhsin Başaran : Otel sahibi
Volkan Cal : Murat : Sibel'in arkadaşı
Sevgi Berna Biber : Recep'in peşindeki kadın
Somer Karvan : Ersin : Dalış hocası
İsmail Hakkı Ürün : Mahmut
Hakan Akın : Halil : Kamyoncu
Ertunç Şenkay :Sahildeki rejisör
Zeynep Aydemir :Arabası bozulan kız
Burcu Sülün :Arabası bozulan kızın arkadaşı
Mehmet Güler
Yakup Yavru
Batuhan Ergün : Recep İvedik : Recep'in küçüklüğü
Merve Mutlu : Sibel : Sibel'in küçüklüğü
Mehmet Yumurtacı : Salih : Bakkal
Ferhat Uçar : Animatör
Nedim Doğan :Komiser
Serkan Altuniğne
Cenk Turanlı
Okan Özden
Serkan Güler
Kaya Gürel : Evsiz adam
Murat Akdağ :Polis
Gamze İnci : Resepsiyonist
Asiye Dinçsoy :Spa görevlisi
Sevcan İrşi :Kat görevlisi
Gözde Demirbilek :Spiker
Selçuk Şireci
Baran Şahin :Mendilci çocuk
Kaan Önal : Diskodaki garson