Recep İvedik serisinin 1. filmi bugün Kanal D'de ekranlara gelecek. Filmin başlamasına yakın izleyiciler, Recep İvedik nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 1 ne zaman, nere çekildimiştir? merak etti. Peki, Recep İvedik 1 nerede çekilmiştir, hangi ülkede? Recep İvedik 1 hangi şehirde, ilde geçiyor? Güngören mi Antalya mı? İşte bilgiler...

Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Peki, Recep İvedik nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 1 hangi şehirde, ne zaman nerede çekilmiştir? Recep İvedik 1 hangi ilde ve ilçede çekildi? Recep İvedik 1 hangi şehirde geçiyor?

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN ÇIKTI?

Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Fragmanı, Mart 2008 itibariyle YouTube adlı video paylaşım sitesinde yaklaşık 5 milyon 750 bin kez izlenen film, topladığı büyük ilginin ardından 21 Şubat 2008'de 230 kopyayla vizyona girmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir.

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep İvedik 1 bugün 18 Ocak Salı saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara gelecektir.

RECEP İVEDİK 1 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik serisinin 1. filmi Güngören ve Antalya illerinde çekilmiştir. Filmin ilk başları Güngören'de geçiyor. Ardından film Antalya'da bir otelde geçmektedir. Film genel olarak Güngören ve Nashira Resort&Spa otelde çekilmiştir.

RECEP İVEDİK 1 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür ancak Sibel onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK 1 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar : Recep İvedik

Fatma Toptaş : Sibel

Tuluğ Çizgen : Sibel'in annesi

Lemi Filozof : Fazıl : Bellboy

Hakan Bilgin : Erim : Otel müdürü

Vural Buldu : Muhsin Başaran : Otel sahibi

Volkan Cal : Murat : Sibel'in arkadaşı

Sevgi Berna Biber : Recep'in peşindeki kadın

Somer Karvan : Ersin : Dalış hocası

İsmail Hakkı Ürün : Mahmut

Hakan Akın : Halil : Kamyoncu

Ertunç Şenkay :Sahildeki rejisör

Zeynep Aydemir :Arabası bozulan kız

Burcu Sülün :Arabası bozulan kızın arkadaşı

Mehmet Güler

Yakup Yavru

Batuhan Ergün : Recep İvedik : Recep'in küçüklüğü

Merve Mutlu : Sibel : Sibel'in küçüklüğü

Mehmet Yumurtacı : Salih : Bakkal

Ferhat Uçar : Animatör

Nedim Doğan :Komiser

Serkan Altuniğne

Cenk Turanlı

Okan Özden

Serkan Güler

Kaya Gürel : Evsiz adam

Murat Akdağ :Polis

Gamze İnci : Resepsiyonist

Asiye Dinçsoy :Spa görevlisi

Sevcan İrşi :Kat görevlisi

Gözde Demirbilek :Spiker

Selçuk Şireci

Baran Şahin :Mendilci çocuk

Kaan Önal : Diskodaki garson

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