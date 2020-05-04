Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı
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Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı

Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı
04.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:49

Recep İvedik serisinin üçüncü filminde, Recep iç sıkıntılar geçirir. Babaannesini kaybetmiş ve depresyon yaşamaya başlamıştır. Uzak akrabası Zeynep'in yanına taşınmasıyla bir çıkış yolu bulan Recep'i neler bekliyor? Recep İvedik 3 filmi fragmanı izle!

Recep İvedik konusu nedir? Şahan Gökbakar ve Zeynep Çamcı'nın başrollerde olduğu Recep İvedik 3 filminin senaryosunu Şahan Gökbakar tazarken, yönetmenliğini de kardeşi Togan Gökbakar yürütüyor. Faruk Aksoy ise filmin yapımcılığını üstleniyor.

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RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI

Babaannesini kaybeden Recep ağır bir depresyona girer ve onu bu sıkıntılı süreçten çekip çıkaracak kişi de ansızın hayatına giren Zeynep olur. Recep İvedik 3 filmi oyuncu kadrosunda:

Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Sevim Yatlılar, Mehmet Yumurtacı, Volkan Cal, Deniz Bozkurt, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Oktay Dener, Vahdet Çakar, Mehmet Önder, Dilara Yüzer, Aslı Nişancı, Turgut Tunçalp, Fatma Edizer, Başar Doğusoy, Bekir Tosun yer alıyor.

Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU

Babaannesinin ölümünden sonra Recep, kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıyı gideremez. Recep'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı

Recep ve Zeynep ilk günlerde pek iyi anlaşamasalar da zaman geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı
Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı
Recep İvedik 3 oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu ve fragmanı
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