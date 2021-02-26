Recep ayının 15. gecesi ve 15. günü ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2021 Recep ayının yarı gecesi hangi geceye denk gelir?
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Recep ayının 15. gecesi ve 15. günü ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2021 Recep ayının yarı gecesi hangi geceye denk gelir?

26.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:16
Recep ayının 15. gecesi ve 15. günü ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2021 Recep ayının yarı gecesi hangi geceye denk gelir?

Mübarek 3 ayların birincisi Recep ayının yarı gecesine yaklaşmış bulunmaktayız. Recep ayının 15. yarı gecesinde ve gündüzünde ibadet etmek çok sevaptır. Peki, 2021 yılı içerisinde Recep ayının 15. yarı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde.

Recep ayının 15. gecesi 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gecedir. Bu gece bazı nafile namazlar kılmak oldukça sevaptır. Şimdi sizlere Recep ayının 15. gecesi hangi gece ve Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor onu paylaşalım.

RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Receb-i Şerif ayının 15. gecesi 26 Şubat Cuma'yı 27 Şubat Cumartesi gecesine bağlayan gecedir. Yani Recep ayının 15. gecesi bugün 26 Şubat Cuma 2021 akşam namazıyla başlayacak ve 27 Şubat Cumartesi imsak vaktine kadar devam edecek. Dinimizde geceler önce geldiği için ilk olarak gece yaşanır sonra gündüz yaşanır.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Receb-i Şerif ayının 15. günü ise 27 Şubat Cumartesi günüdür. Yani 27 Şubat Cumartesi sabah namazı vaktinden 27 Şubat Cumartesi akşam namazı vaktine kadar olan süre Recep ayının 15. günüdür.

2021 YILI RECEP AYININ YARI GECESİ VE GÜNÜ VAKİTLERİ

Recep ayının 15. gecesi ne zaman : 26 Şubat 2021 Cuma gününü 27 Şubat 2021 Cumartesi'ye bağlayan gecesi. (26 Şubat Cuma akşam namazından, 27 Şubat Cumartesi imsak vaktine kadar olan vakit!)

Recep ayının 15. günü ne zaman : 27 Şubat Cumartesi günü (27 Şubat Cumartesi sabah namazından 27 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakittir!)

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