Receb ayı 2022 gün gün takvimi! Receb-i Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Recep ayı günleri ve geceleri!

Recep ayı Mübarek 3 ayların üçüncüsüdür. Recep ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Receb ayı ne zaman bitecek? Recep ayı takvimi! Recep ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Receb ayının kaçıncı günü? Recep ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Recep ayı günleri ne zaman? Recebi Şerif takvimi!

Recep ayı Cemaziyelahir ayından sonra gelen aydır. Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve gecesi? Recep ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Recep ayı kaç gün sürecek? Recep ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Recep ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Recep ayı 2022 gün gün takvimi! Recep ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Recep ayı günleri ve geceleri! Recep ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

RECEP AYI NEDİR?

Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara "atîre" veya "recebiyye" denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "hevber", Arab-ı âribe döneminde "esamm" (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir. Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber'in bir hadisinde de geçtiği üzere (aş.bk.) bu aya "receb-i Mudar" denilmekteydi. Öte yandan haram aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) peş peşe geldiği için bunlara "serd" (birbirini takip eden) denilirken receb ayına tek olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir. Kaynaklarda receb ayı karşılığında başka isim veya sıfatlar da zikredilmektedir. Osmanlı belgelerinde receb (?) kısaltmasıyla ve "şerif", "mürecceb" gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36). Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, "Megazî", 77; Müslim, "?asâme", 29). Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükâfat ve ceza verileceği yönünde genel kabul vardır.

Receb ayının haram aylardan biri olmanın ötesinde bir üstünlüğünün olup olmadığı âlimler arasında tartışılmıştır. Kaynaklarda receb ayının faziletine ve bu aya mahsus ibadetlere dair çok sayıda rivayet yer almaktadır. Klasik literatürde bu rivayetleri derleyen müstakil eserler mevcuttur. Ancak hadis âlimleri bunların büyük çoğunluğunun uydurma, önemli bir kısmının da zayıf olduğunu bildirmiştir. Hz. Peygamber'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yönündeki rivayet (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269) zayıf hadisler içinde yer almakla birlikte bu ayın faziletiyle ilgili en çok güvenilen rivayetlerden biri kabul edilir. Resûl-i Ekrem'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Receb ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir" şeklindeki sözlerle receb ayının ilk gecesinde veya herhangi bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teşvik eden rivayetlerin sağlam dayanaklarının bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Bu ayda yapılan bazı ibadet ve uygulamalar da âlimler arasında tartışma konusu olmuştur. Görüş ayrılıklarının temelinde, âlimlerin zayıf da olsa bu tür rivayetlerle nâfile ibadetler konusunda amel edilip edilemeyeceği veya bu aya mahsus özel ibadetlerin nâfile ibadetlerle ilgili genel hükümlerin kapsamına girip girmeyeceğiyle ilgili anlayışları ve bid'at kavramı karşısındaki farklı tutumları yatmaktadır. Receb ayına mahsus ibadetler içinde en çok tartışılanı bu ayda oruç tutma meselesidir. Esasen belirli günler dışında her zaman oruç tutulabileceği ve haram aylardan biri olarak receb ayının bir özelliği olduğu kabul edilmektedir. Nitekim haram aylarda oruç tutmayı teşvik eden hadisler bulunmaktadır (Ebû Dâvûd, "?avm", 55; İbn Mâce, "?ıyâm", 43). İbn Ömer ve Hasan-ı Basrî gibi sahâbî ve tâbiîlerin haram ayların tamamında oruç tuttukları rivayet edilir. Hz. Peygamber'in receb ayında oruç tutmayı yasakladığı yönündeki hadis (İbn Mâce, "?ıyâm", 43) senedindeki zayıflık sebebiyle bu genel hükmü tahsis edici nitelikte görülmemektedir. Dolayısıyla bazı âlimler, konuyla ilgili zayıf rivayetlerin birbirini desteklediğini ve nâfile ibadetler hususunda bu tür hadislere dayanılmasının câiz olduğunu ileri sürerek receb ayında oruç tutmayı müstehap sayar. Buna karşılık bazı âlimler, Câhiliye döneminde olduğu gibi ramazan ayını gölgede bırakacak şekilde receb ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet olarak algılaması endişesinden dolayı bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür. Bu âlimler görüşlerini Hz. Ebû Bekir, Ömer, İbn Abbas, İbn Ömer gibi sahâbîlerle bazı tâbiîn âlimlerinin söz ve uygulamalarıyla temellendirmeye çalışırlar. Bazı âlimler de özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamış, birkaç gün oruca ara verilmesini ya da bu ayla birlikte başka bir ayda da oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. İbn Abbas ve İbn Ömer'in de bu şekilde davrandığına dair rivayetler nakledilmektedir.

Receb ayında kurban kesmeyle ilgili benzer tartışmalar bulunmaktadır. Âlimlerin çoğunluğu, Câhiliye devrinde mevcut olup İslâm'ın ilk yıllarında da geçerli sayılan bu uygulamanın Hz. Peygamber'in, "Atîre yoktur" hadisiyle (Buhârî, "?A?i?a", 3-4; Müslim, "E?â?î", 38) neshedildiği görüşündedir. Bazı âlimler ise atîrenin meşrû olduğunu gösteren başka rivayetlere dayanarak (Ebû Dâvûd, "E?â?î", 1; Tirmizî, "E?â?î", 18) bunun müstehap olduğunu söylemiş, Resûl-i Ekrem'in bu uygulamayı tamamen kaldırmayıp sadece zorunlu bir ibadet sayılması niteliğini kaldırdığını, ayrıca bu kurbanın putlar için değil Allah için kesilmesini vurguladığını belirtmişlerdir. Öte yandan Abdullah b. Ömer'in Hz. Peygamber'in receb ayında umre yaptığına dair verdiği bilgi Hz. Âişe tarafından hatalı bulunmuştur (Buhârî, "?Umre", 3; Müslim, "?ac", 219). Bununla birlikte Hz. Ömer ve İbn Ömer gibi sahâbîlerle ilk dönemde yaşayan bazı âlimlerin receb ayında umre yapmalarını delil gösteren âlimlerin çoğunluğu bu ayda umre yapmayı müstehap kabul etmiştir.

Recebin ilk cuma gecesi müslüman toplumların dinî kültüründe Regaib kandili olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin regaib diye adlandırılmasının ve bu gecede kılınması âdet haline gelen regaib namazıyla ilgili rivayetlerin mevzû olduğu hususunda birleşmektedir. Buna rağmen İbnü's-Salâh ve Ali el-Karî gibi âlimler bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür. Receb ayında kutlanan gecelerden biri de Mi'rac gecesidir. Mi'rac hadisesinin gerçekleşme tarihiyle ilgili farklı rivayetler bulunmakla birlikte müslümanların çoğunluğu mi'racı Receb ayının 27. gecesinde kutlamaktadır.

RECEB AYI NE ZAMAN?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece Recep ayının son günü : 3 Mart Perşembe 2022

3 Mart Perşembe 2022 Recep ayının son gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Henüz Recep ayına girmedik. Recep ayının 1. günü 2 Şubat 2022 Çarşamba gününüe denk gelmektedir. Recep ayının 1. gecesi ise 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayacan gece olacaktır.

Şimdi gün gün Recep ayı takvimini paylaşalım.

2022 RECEP AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2022 Recep ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

2 Şubat : Recep ayı 1. günü

3 Şubat : Recep ayı 2. günü

4 Şubat : Recep ayı 3. günü

5 Şubat : Recep ayı 4. günü

6 Şubat : Recep ayı 5. günü

7 Şubat : Recep ayı 6. günü

8 Şubat : Recep ayı 7. günü

9 Şubat : Recep ayı 8. günü

10 Şubat : Recep ayı 9. günü

11 Şubat : Recep ayı 10. günü

12 Şubat : Recep ayı 11. günü

13 Şubat : Recep ayı 12. günü

14 Şubat : Recep ayı 13. günü

15 Şubat : Recep ayı 14. günü

16 Şubat : Recep ayı 15. günü

17 Şubat : Recep ayı 16. günü

18 Şubat : Recep ayı 17. günü

19 Şubat : Recep ayı 18. günü

20 Şubat : Recep ayı 19. günü

21 Şubat : Recep ayı 20. günü

22 Şubat : Recep ayı 21. günü

23 Şubat : Recep ayı 22. günü

24 Şubat : Recep ayı 23. günü

25 Şubat : Recep ayı 24. günü

26 Şubat : Recep ayı 25. günü

27 Şubat : Recep ayı 26. günü

28 Şubat : Recep ayı 27. günü

1 Mart : Recep ayı 28. günü

2 Mart : Recep ayı 29. günü

3 Mart : Recep ayı 30. günü

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

2022 Receb ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Receb ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 2. gecesi : 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 3. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 4. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 5. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 6. gecesi : 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 7. gecesi : 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 8. gecesi : 8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 11. gecesi : 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 12. gecesi : 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 16. gecesi : 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 17. gecesi : 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 18. gecesi : 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 19. gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 20. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 21. gecesi : 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 22. gecesi : 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 23. gecesi : 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 24. gecesi : 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 25. gecesi : 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 26. gecesi : 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 27. gecesi : 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece

Receb ayının 28. gecesi : 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece

Receb ayının 29. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece

Receb ayının 30. gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece

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