Realme X'in Spider-Man Temalı Versiyonunun Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Realme, Realme X'in Spider-Man: Far From Home temalı modelini Çin'de duyurdu. Sony Pictures ile iş birliği içerisinde tasarlanan yeni telefonunu tanıtan Realme, bu özel sürümü yalnızca Çin'de satışa sunacak.

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama seçeneğiyle birlikte satışa sunulacak telefon, ayrıca özel bir hediye kutusuyla birlikte gelecek. Telefon özel bir seri olduğu için stokların da sınırlı olması bekleniyor.

Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, Realme X'in yeni Spider-Man temalı modeli üzerinde dursa da telefonun Hindistan'da satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili bir bilgiyi paylaşmadı.

Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Realme X, Android Pie üzerinde ColorOS 6.0 arayüzünü kullanıyor, 6,53 inçlik ekranında 1080x2340 çözünürlükte Full HD+ AMOLED panel kullanıyor. Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemciye sahip olan cihaz, kamera olarak da arkada 48 MP + 5 MP çift kameraya sahip. Öndeyse 16 MP'lik bir kızaklı kamera bulunuyor.

3.765 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihazın Spider-Man temalı modelinin 9 Temmuz'da, 18.100 rupilik (yaklaşık 1.515 TL) fiyatıyla çıkması bekleniyor.