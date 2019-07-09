Raspberry Pi, Pi 4'teki USB-C Girişi Hatasını Kabul Etti

Raspberry Pi 4, içerdiği yeniliklerle birlikte iki hafta önce duyurulmuştu. Pi 4'te daha hızlı bir CPU, 4 GB'a kadar yükseltilebilir RAM seçeneği ve güç aktarımı için yeni, modern bir USB-C girişi bulunuyordu. Ayrıca Pi 4, Raspberry Pi Foundation'ın ilk USB-C cihazıydı ancak bunda başarılı olduklarını söylemek pek mümkün değil.

Tyler Ward'a göre Raspberry Pi 4'ün uyumlu bir USB-C şarj girişi bulunmuyor ve birçok şarj cihazıyla da çalışmıyor. Raspberry Pi'ın açık kaynaklı doğası sayesinde Ward, Pi'ın USB-C girişinin doğru bir şekilde tasarlanmadığını keşfettiğini söylüyor. Normalde USB-C girişindeki iki "CC" pininden her birinin 5,1 kiloohm rezistansı bulunması gerekiyor ancak Raspberry Pi, tek bir rezistansın paylaşıldığı kendi devre tasarımıyla birlikte geliyor. Bu da bazı güçlü USB-C şarj aletleriyle uyumsuzluk sorunları doğruyor.

USB-C şarj aletinizin Pi 4 ile uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmaması "e işaretli" kabloları kullanıp kullanmadığıyla alakalı. Bu kablolarda bulunan yongaların içerisinde yardımcı modlar, veri oranları ve diğer iletişim özellikleri bulunuyor. Pi 4'teki USB-C girişi yanlış bağlandığı için bu akıllı kablolar, Pi 4'ü "Ses Adaptör Aksesuarı" olarak görüyor ve cihazı şarj etmiyor.

Pi 4, USB-C özelliğinde hata bulunan ilk yüksek profilli cihaz da değil. Bilindiği gibi Nintendo Switch'in de uyumsuz bir USB-C girişi bulunuyordu ve belli USB-C kablolarıyla çeşitli sorunlar yaşanıyordu.

Bu sorunların internette kullanıcılar tarafından dile getirilmesi sonrası Raspberry Pi'ın kurucu ortaklarından Eben Upton "Gelecekteki bir devre kartı revizyonu ile bunun düzeltileceğini umuyorum ancak şimdilik kullanıcılar önerilen geçici çözümleri uygulamalı. Bunun saha test programımızda ortaya çıkmaması oldukça şaşırtıcı" dedi.

Ayrıca Upton'ın önerdiği "önerilen geçici çözümler", tıpkı resmi Pi 4 şarj aleti gibi "e işaretli" olmayan şarj kablolarını kullanmak.