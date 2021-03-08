Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'e ne oldu? Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografi

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden biri olan Rasim Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği tanısı konmuştu. Bugün kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'e ne oldu? Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin son durumu!

Seksenler dizisinde canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve yönetmen Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Rasim Öztekin için 0 (Rh) + kan aranmaktaydı. Kızı Pelin Öztekin İnstagram hesabından kan ihtiyacının yeteri kadar donör bulunduğu hikayesinde paylaştı. Peki, Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'e ne oldu? Rasim Öztekin kimdir? merak ediliyor. İşte, Rasim Öztekin son durumu!

RASİM ÖZTEKİN SAĞLIK DURUMU NASIL? RASİM ÖZTEKİN'E NE OLDU?

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün (7 Mart) öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR? RASİM ÖZTEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rasim Öztekin (d. 14 Ocak 1959, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

• Baba Parası - 2020

• Dijital Esaret - 2019

• Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

• Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

• Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

• Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

• Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

• Vay Arkadaş - 2010

• Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

• Kanal-İ-Zasyon - 2009

• Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

• Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

• Kapılara Dikkat - 2006

• Balıketi - 2006

• Şans Kapıyı Kırınca - 2004

• Pardon - 2004 (Muzaffer)

• Aktör Eskisi - 2004

• G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

• Bay E - 1995

• Türk Tutkusu - 1994

• Tersine Dünya - 1993

• Kurt Kanunu - 1991

• Arabesk - 1988

• 72. Koğuş - 1987

• Bir Günlük Aşk - 1986

DİZİLERİ

• Ev Yapımı - 2020 (Başrol oyuncu)

• Görevimiz Komedi - 2018 (Başrol oyuncu)

• Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

• İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

• Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

• Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz (Başrol Oyuncusu)

• Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

• Komedi Türk - 2008

• Eyvah Halam - 2008

• Suç Dosyası - 2007

• Güzel Günler - 2007

• Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

• Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

• Hırsız Polis - 2005

• Dolunay - 2005

• Ev Hali - 2002

• Yeni Hayat - 2001

• Paşa Baba Konağı - 2000

• Kızım Osman - 1998

• Başka İstanbul Yok - 1996

• Boşgezen ve Kalfası - 1995

• Varsayalım İsmail - 1991

• Köşe Dönücü - 1983

• Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

• Eğrisiyle-Doğrusu - 1988