Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi

"PANDEMİDE KALP KONTROLLERİNİ HİÇ AKSATMADI"

Rasim Öztekin'in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin "Bazı medya organlarında aşağıdaki açıklamam maalesef maksadından saptırılarak Rasim'in çok sevdiği tiyatro sanatçısı dostu Demet Akbağ'a bir yanıtım olarak verilmiştir. Demet Akbağ, sevgili eşim Rasim Öztekin'in birlikte pek çok projeye imza attığı, en değer verdiği, en sevdiği sanatçı dostlarının başında gelmektedir. Vefat eden kişilerin sevenlerinin o an aldıkları duyumları paylaşmalarından doğal bir şey olamaz. Aşağıdaki açıklamamın muhatabı sevgili Demet Akbağ asla değildir. Amacım, medyaya dalga gibi yayılan, bu görüş üzerinden üretilen yeni, yanlış haberlerin önüne geçebilmektedir. Lütfen bu acılı günümüzde Rasim Öztekin'in adına ve ruhuna saygıyla magazinleştirecek, bizi incitecek yorumlardan, haberlerden kaçının.

35 yılını sağlık haberciliğine adayan uzman bir gazeteci olarak tek arzum, bu yanlış bilgilerin önüne geçerek Rasim'in pandemi döneminde de kontrollerini ihmal etmeyen bir isim olarak kendisi gibi kronik hastalığı olanlara ölümünden sonra da olumlu bir örnek teşkil etmesidir. Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Açıklamamın bir diğer amacı da onu hayatta tutmak için çabalayan hekimlere, O'nu son yolculuğuna uğurlarken acımızı paylaşanlara teşekkür mesajımı iletebilmekti. Ancak bazı medya organlarında açıklamanın bu bölümü görmezden gelinerek magazin haberi gibi yayınlandı, sevgili meslektaşlarımızdan bu yanlışını düzeltmelerini rica ederim."

"PANDEMİDE EN SON 30 OCAK'TA KALP TETKİKLERİNİ YAPTIRMIŞTI!"

Esra Kazancıbaşı Öztekin'in açıklaması şöyle:

"Her yaştan, her kesimden insanın 'ağabey' diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin,mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum.

PROF. DR. İZZET ERDİNLER "SONKONTROLÜNDE OLUMSUZ BULGU GÖZLENMEMİŞTİ"

Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak'ta Memorial Ataşehir Hastanesi'nde kalp kontrolünden geçmişti. Kan- idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanısıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı ile randevusuna da gidecekti.Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı. Eşime kalp pilini takan ve tam 12 yıldır sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Şefi Prof. Dr. İzzet Erdinler'in bu konuyla ilgili açıklamasını aşağıda paylaşıyorum:

"Sevgili hastam Rasim Öztekin'i ilk kez 2009 yılında kalp yetersizliği ve zatürre nedeni ile Siyami Ersek Hastanesi'nde gördüm. Kalp yetersizliği için ilaç tedavisine ek olarak üç telli Biventriküler ICD takıldı. Son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulanmış, kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Mart 2020'den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemişti. Beş yıl önceyapılan anjiografide kritik darlık saptanmamıştı, ancak kendisine kontrolamaçlı anjiografi yapılması planlanıyordu."

AMELİYAT DEĞİL, KONTROL ANJİYOSU

Prof. Dr. İzzet Erdinler'in de belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı. Eşimin 2009'da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır.

KAVUK TÖRENİ'NDE PANDEMİ İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ORDUMUZU ALKIŞLATMIŞTI!

Başta hekimler, hemşireler olmak üzere tüm sağlık personeline yürekten saygı duyan bir sanatçıydı. Kavuk devir teslim töreninde pandemiye karşı mücadele veren tüm sağlık personelini Harbiye Açık Hava'yı dolduran yaklaşık bin 500 kişiye alkışlatmıştı. Maske, mesafe başta olmak üzere pandemi kurallarına uymak, COVID-19'la mücadele eden tüm sağlık personeline saygı duymak enözen gösterdiği konuların başında gelirdi. Hastalıklara karşı farkındalık yaratabilmek amacıyla "Rasim Öztekin'le Kalp Yetersizliği Sohbetleri" ve "İçimizdeki Balon: Aort Anevrizması" gibi pek çok sosyal sorumluluk projesinde de yer almıştı.

Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Aşkım, kocam, hayat arkadaşım Rasim Öztekin'i pandemi ile mücadele eden sağlık ordumuzu alkışlattığı bu video ile anmak istiyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=4h_nB9KSszg&list=PLl_Nt3E6-WHvs776ec5DG5ZHU1v3n3nf&index=8&t=6s

TEŞEKKÜR

Kalp yetmezliği ve yüksek akciğer basıncı zemininde oluşan akciğer ödemi sonucu kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden eşim Rasim Öztekin'e eve ambulans gelene kadar kalp mesajı yapan emekli hemşire komşumuz sevgili dostum Semra Akoral'a, 112 Acil personeline, Beykoz Devlet Hastanesi acil servisinde onu hayata döndürmek için mücadele veren hekimlere, özel bir hastanede çalışmasına karşın pazar günü Beykoz Devlet Hastanesi aciline koşan, başka hastaneye nakli sırasında ambulans içinde eşime kalp masajı dahil her türlü tıbbi tedavi uygulanmasına eşlik eden, Siyami Ersek Hastanesi'nde de yoğun bakıma alınana kadar eşimin yanından bir an bile olsa ayrılmayan mükemmel insan, iyi hekim Prof. Dr. İzzet Erdinler'e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahi EAH Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları'na, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Serap Aykut Aka'ya, Doç. Dr. Murat Sargın'a ve hastanenin tüm sağlık ordusuna, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve eşimin sağlık durumunu yakından takip eden, onunla vedalaşmanın sızısını yüreğimizde hissettiğimiz zorlu anlarımızda acımızı paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimi sunarım.

Yüreğimize yangın düştüğü andan itibaren yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, aşkımı, kocamı, hayattaki en iyi arkadaşımı, can yoldaşımı son yolculuğuna uğurlarken mesaj ya da katılımlarıyla yanımıza olarak acımızı paylaşanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun'a, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na teşekkürlerimizi sunarım.

Eşimi son yolculuğuna uğurladığımız hüzünlü anlarımızda bizzat yanımızda olan ya da evlerinden veya işyerlerinden dualarını gönderen tüm sanatçı arkadaşlarına, Galatasaray Lisesi'nden ve Cunda'dan can dostlarına, tüm arkadaş, akraba ve tanıdıklara ve tüm sevenlerine teşekkürlerimizi iletiyorum.

Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin

