Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı'nın işi nedir?

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Köşe yazarlığı ile sektöre atılan Rasim Ozan Kütahyalı, farklı alanlarda ve kanallarda çalışmıştır. Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı nerelerde çalıştı? Rasim Ozan Kütahyalı hakkında merak edilenler haberimizde.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı (d. 30 Nisan 1981, İzmir) Türk köşe yazarı ve televizyoncu.

Eski Taraf gazetesi yazarıdır.

Şimdi ise Takvim ve Sabah gazetesinin Pazar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe'de yorumculuk yapmıştır.

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumcudur.

Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.

Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu.

Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti.

Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü.

Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İŞİ NEDİR?

Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KAÇ YILDIR BEYAZ TV'DE?

Uzun süredir Beyaz Futbol'da yorumcu olarak görev alan Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık 1 yıldır Beyaz TV'de değildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI EŞİ, ÖZEL HAYATI

Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, fakat ikinci sınıftan ayrıldı.

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı 13 Nisan 1977 İstanbul doğumlu, Türk gazeteci.

İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün programında ve Avusturya'daki bir televi devam ettirdi.

Nagehan Alçı, Show TV dış haberler bölümünde çalıştı, Irak Savaşı sırasında simultane çeviriler yaptı, sonra 2007 yılında Akşam gazetesine geçerek burada köşe yazarlığı yapmıştır. SkyTürk TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile 'Sosyal Bilgiler' adlı bazı belgeseller hazırladı. Aynı zamanda Kanaltürk'te Kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte 'Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Kanal 24'te 'Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı

2011 yılından itibaren Beyaz TV'de 'Medcezir' programında ve CNN TÜRK'te 'Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı.Nagehan Alçı, , Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Nagehan Alçı, 27 Aralık 2010 tarihinde köşe yazarı ve televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. 7 Temmuz 2013 tarihinde Birinin ismi Betül Yasemin öbürünün ismi Ayşe Ela olan ikiz kız çocukları oldu.

Yazdığı Kitap

Özü Sözü Yirmi Bir