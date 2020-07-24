Rapçi Khontkar, Uğur Dündar'ı kızdırdı!
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Rapçi Khontkar, Uğur Dündar'ı kızdırdı!

Gazeteci Uğur Dündar, fotoğrafını kendi suratının üzerine fotoşopla yapıştırarak profil fotoğrafı yapan Khontkar adlı rapçiyi sert bir dille uyardı. Khontkar açıklama yaptı. Khontkar kimdir? Uğur Dündar kimdir?

Rapçi Khontkar, Uğur Dündar'ı kızdırdı!
24.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:32

Khontkar adıyla tanınan rapçi Onur Dinç, usta gazeteci Uğur Dündar'ın fotoşopla yapılmış fotoğrafını kendi fotoğrafının üzerine yapıştırarak profil fotoğrafı olarak kullanmaya başladı. Fotoğrafının bu şekilde izinsiz kullanılması usta gazetecinin tepkisini çekti.

KHONTKAR, UĞUR DÜNDAR'I KIZDIRDI

Sosyal medya hesabından fotoğrafının bu şekilde kullanılmasına tepki gösteren Uğur Dündar, Khontkar'ın Twitter hesabının altına "İzin almadan ve fotoşop yaparak saygısızca kullandığınız fotoğrafımı kaldırmanız konusunda sizi uyarıyorum" diye yazdı.

KHONTKAR AÇIKLAMA YAPTI

Uğur Dündar'ın bu uyarısını kırmayan Khontkar profil fotoğrafını değiştirdi. Khontkar Dündar'dan özür dileyerek şunları yazdı: "Üstat amacım sana saygısızlık yapmak değildi. İnternette arkadaşlar yapmışlar 'mizah' babında. Benim de hoşuma gitti kullandım. Yoksa kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Saygılar, sevgiler."

Rapçi Khontkar, Uğur Dündar'ı kızdırdı!
Rapçi Khontkar, Uğur Dündar'ı kızdırdı!

KHONTKAR KİMDİR?

Gerçek ismi Onur Dinç olan Khontkar, İzmir 1991 doğumlu. Hip-hop kültürü ile büyümüş ve ilk kaydını 2004 yılında gerçekleştirmişti. Bugün hala şarkı yapmaya devam ediyor. Yaptığı bazı şarkılarla çok tepki toplamış olmasına rağmen rap kültürü içinde takipçisi artan şarkıcılardandır.

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

Uğur Dündar (d. 28 Ağustos 1943; Akören, Silivri )Türk gazeteci, haber programcısı.

Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde doğdu.Lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.Yasemin Baradan Dündar ile evlendi ve 3 çocuğu oldu.

1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı.

TRT'de 19 yılı aşkın süreyle çalıştı. 1986 yılında Hürriyet yazarı olan Uğur Dündar, Türkiye'de araştırmacı televizyon gazeteciliğini başlatan kişidir.

1992 yılında Show TV'ye geçen Uğur Dündar, 1994 yılında Hürriyet, Aydın Doğan'a satılmasından sonra 1995'te Show TV'ye veda edip Kanal D'ye geçti. 2000 yılında Show TV'ye geri dönüp Star TV'ye geçti. Star TV'de Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ve Star TV'ye geçtikten sonra Star yazarı oldu.

2001 yılında ise Kiss TV ve Sabah Gazetesi'nde çalıştı. 2002 yılında atv'ye geçip tekrar Star TV'ye geçerek Star yazarı tekrar oldu. Ardından tekrar Kanal D'ye geçti. 2004 yılında CNN Türk ile ortak yayın yapmıştır.

2008 yılında Uğur Dündar son olarak Star Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü ve ana haber bülteni sundu. 2010 yılında yeniden Hürriyet'e çalıştı.

Bugüne kadar çok sayıda programa imza atan Uğur Dündar haber programı Arena'nın genel yönetmenliğini yaptı. Yıllardır ülkenin gündemini takip eden Arena programıyla çok sayıda ödülün sahibi oldu.

2011 yılında Star TV, Doğuş Grubu'na satıldıktan sonra Star TV'ye veda etti.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde "Televizyon Programcılığı" derslerinde lisansüstü hocalık yaptı.

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