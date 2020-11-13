Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle | Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 19. bölüm full izle! Ramo 20. bölüm fragmanı izle

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

Adana'nın yoksul bir semtinde ailesi ile yaşayan Ramo, ailesinin işlerini yürütmektedir. Ortak olduğu ailenin adaletsizliğine karşı başlattığı isyan ise yeni bir döneme gireceğini göstermektedir. O ailenin kızına aşık olması ise onu sınayacak bir durum ortaya atmaktadır.

RAMO HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.

Yavuz'u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir'e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir kararla Yavuz'a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo'nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz'dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz'un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'u, hem de Cihangir'i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

RAMO YENİBÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 19. bölümünde Ramo'nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.