Ramo Sibel öldü mü? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." dedi. Ramo Sibel öldü mü? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Halime Sultan" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Esra Bilgiç, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzel oyuncu, şimdilerde ise Murat Yıldırım ile Ramo dizisinde başrolleri paylaşıyor.

"RAMO'DAN AYRILDI" İDDİALARINI YALANLADI

Hayranları tarafından yer aldığı projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler:

Ramo -2019



Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017