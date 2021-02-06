Ramo, Sibel'in mezarı başında çalan şarkı nedir? | Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkı sözleri!
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Ramo, Sibel'in mezarı başında çalan şarkı nedir? | Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkı sözleri!

06.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:53
Ramo, Sibel'in mezarı başında çalan şarkı nedir? | Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkı sözleri!

Ramo'nun son bölümünde, izleyicilerin merakla sorduğu Sibel öldü mü? soruları cevap buldu. Sibel'in ölümüyle yıkılan Ramo'nun, mezar sahnesinde çalan müzik de yürekleri dağladı. Peki, Ramo, Sibel'in mezarı başında çalan şarkı nedir? İşte, Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkı sözleri!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisi, bugün hayranlarını hüsrana uğrattı. Düğünlerine yapılan baskın sonucu ağır yaralanan Sibel, hastanede kurulan tuzak sonucunda öldü. Ramo'nun Sibel'in mezarı başındaki sahnesi izleyenleri göz yaşlarına boğdu! Sahnede çalan şarkı ise çok merak edildi. Ünlü şarkıcı Zara'nın Eklemedir Koca Konak şarkısını, Zeynep Bastık içtenlikle seslendirdi! İşte, Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkı sözleri!

ZARA | EKLEMEDİR KOCA KONAK SÖZLERİ!
ZEYNEP BASTIK | EKLEMEDİR KOCA KONAK SÖZLERİ!

Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)

Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma

Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)

Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum

Orta da boylu bir yiğide vurgunum

Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum

Orta da boylu bir yiğide vurgunum

Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman)

Çektiler kolumdan beni tenhaya

Çektiler kolumdan beni tenhaya

Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)

Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir

Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir

Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

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