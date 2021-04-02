Ramo canlı izle! Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Ramo bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ramo dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ramo canlı izle, Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ramo canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 37. Bölümünde; Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun, büyük bir tehlikede olan Doğu'yu kurtarmak için harekete geçtiği tanıtımda Silahtar'ın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor.

Doğu'nun tuzağa düştüğü aksiyon dolu tanıtımda Ramo, yardım etmek için hemen harekete geçiyor. "Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu oluyor.

RAMO CANLI İZLE (20.00)

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



RAMO SON BÖLÜM İZLE!

