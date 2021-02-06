Ramo 31. bölüm full izleme linki! Ramo son bölüm tek parça full izle! Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo Sibel öldü mü?

Ramo dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Ramo son bölüm tek parça full izleme linki ve Ramo 31. bölüm full izleme linki! Ramo 32. yeni bölüm fragmanı izle!

Cuma akşamları Show TV'de yayınlanan Ramo kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Ramo son bölüm tek parça full izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Ramo son bölüm tek parça full izleme linki ve Sadakatsiz 31. bölüm full izleme linki!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

RAMO SON BÖLÜM 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir'in verdiği kan ile Sibel ölmekten kurtulur. Fakat, odaya konulan bir bomba sonucu Sibel ölür. Ramo, Sibel'in ölümüyle yıkılır!

Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

Ramo, Cevdet'in ölümüyle yıkılır!