Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ShowTv Ramo 29. bölüm izle full izle!

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RAMO 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisi Show Tv ekranlarında bu akşam 29. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 29. bölümün ardından şimdi de Ramo 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Son Bölümde neler oldu?

Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur. Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Boran da Nehir'e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtiler'le harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

Dizinin konusu nedir?

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin birinci sezon çekimleri Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Sepici ve Köprüköy mahallelerinde gerçekleştirildi. İkinci sezon çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Ramo (Murat Yıldırım): Babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan kadın.

Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı.

Yavuz (Yiğit Özşener): Büyük Patron Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl Hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı.

Mahir (Hakan Gerçek): Sibel'e yardımcı olan komiser.

Mazhar (Mehmet Yılmaz Ak): Büyük patronun adamı. Ahsen'nin kardeşi, Taner ve Nehir'in Dayısı

Yardımcı Karakterler

Sabahat (Sacide Taşaner): Ramo'nun annesi.

Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi.

Doğu (Mustafa Yıldıran): Cihangir'in adamı.

Afet (Efsane Odağ): Hasan'ın eşi.

Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan'ın annesi.

Doğan (Volkan Yosunlu): Neriman'ın büyük oğlu.

Şahin (Gurur Çiçekoglu): Neriman'ın diğer oğlu.

Arap (Doğu Can): Ramo'nun adamı.

Kirpi (Mehmet Sait Ergenç): Ramo'nun adamı.

Haşmet (Yunus Emre Terzioğlu): Ramo'nun adamı.

Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'ya yardım eden devlet görevlisi.

Bitiren karakterler

Fidan (İdil Fırat): Ramo'nun halası. Ramoya kurulan bombalı tuzağa düşerek öldürülür. (1-24)

Taner (Bora Cengiz): Cihangir'in oğlu. Sibel'i vuracağı esnada Ramo tarafından vurularak öldürülür. (12-13)

Alpay (Emre Erçil): Ramo tarafından Cihangir'e teslim edilir. İhanet ettiği için de Cihangir tarafından bıçaklanarak öldürülür. (1-13)

Ramo diziden ayrılan isimler

Görkem Sevindik, Rüzgar Aksoy, Hakan Salınmış, Macit Koper, Ekin Türkmen, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Deniz Gürzumar ise; senaryo gereği dizi Adana'dan İstanbul'a taşınınca diziden ayrıldılar.

İlkay Kayku, Atakan Yarımdünya, Burcu Cavrar, Haluk Cömert ve Kerem Atabeyoğlu ise 1. sezonda ayrılan diğer oyuncular olmuştur.

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