Ramazanın son cuma namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı
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Ramazanın son cuma namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı

Ramazanın son cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin tarafından Kocatepe Camisi'nde kıldırıldı.

22.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:31

Ramazanın son cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin tarafından Kocatepe Camisi'nde kıldırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsili kılınan namaz öncesi "Bir Ömrü Ramazan Gibi Yaşamak" başlıklı hutbeyi irat eden Şahin, ramazanın bereketi, esenliği ve rahmetiyle bir ay boyunca müminleri kuşattığını bildirdi.

Ramazanda kazanılan güzelliklerin ömür boyu muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ramazan-ı şerifin bu son günlerinde her birimizin niyazı, bağışlanmış bir kul olarak Rabb'imizin rızasına nail olmaktır, bu ayda kazandığımız bütün güzel hasletleri bir ömür muhafaza ederek, istikamet üzere hayatımızı idame ettirmektir. Zira Allah'a kulluk vazifemiz, 'Sana ölüm gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' ayetinde buyurulduğu üzere, son nefesimize kadar bir ömrü ramazan gibi yaşamaktır." diye konuştu.

Ramazan'ın "Kur'an ayı" olduğuna işaret eden Şahin, ramazan sonrasında da Kur'an-ı Kerim okumaya ve öğrettiği değerleri bir ömür yaşaya, yaşatmaya gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik." ifadesini kullandı.

Orucun nefis terbiyesi anlamına geldiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira, gıybet, koğuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve bütün mahlukata şiddetle değil merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzere tutalım."

Ramazan boyunca hayırseverlerin yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunduğunu bildiren ve "Her iyilik bir sadakadır." hadisini hatırlatan Şahin, ramazan sonrasında da bu paylaşımın devamının önemine dikkati çekti.

Şahin, "İnfak anlayışıyla güzide vatanımızın dört bucağından, yedi kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fani dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede hoş bir sada bırakalım." dedi.

"Bu yakınlığı kaybetmeyelim"

Hafız Osman Şahin, ramazanda manevi duyguların yoğunlaştığını, ibadetlerin, hayır hasenatın arttığını ancak "kulluk vazifesi"nin sadece ramazanla sınırlı olmadığını söyledi.

Kulluk sorumluluğunun bir ömür devam ettiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Takva bilinciyle her an kendimizi Allah'ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. O'nun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erelim. 'Ey iman edenler. Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın' ayetine kulak verip, ebedi hayatımız için bugünden hazırlık yapalım. On bir ayın sultanı ramazanda eda ettiğimiz ibadetlerle, Cenabıhakk'a yakınlığımızı artırdık. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini, gönül huzurunu, bir ömre yayalım. İşte o zaman dünya hayatımız ramazan, ahiretimiz de bayram olacaktır."

Ramazanın son cuma namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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