Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan oldu
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Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan oldu

Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediyesi, Ramazan Sohbetleri kapsamında eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı.

Körfez Belediyesi, Ramazan Sohbetleri kapsamında eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı.

Ramazan Ayı boyunca çeşitli etkinliklerle Körfezlilerin evlerine sosyal medya aracılığı ile konuk olan olan Körfez Belediyesi, Körfez'de Ramazan Sohbetleri programında ilk olarak Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı. Kurulan özel platformda gerçekleştirilen online söyleşiyi binlerce vatandaş canlı olarak izledi. Yarımca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ramazan ayına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu mutluluğu biraz pandemiden dolayı buruk yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif tüm İslam alemine, dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Körfezlilerle buluşan eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan yaşanan pandeminin insanlara kazandırdığı çok şey olduğunu belirterek, "Tüm dünyaya yayılan virüsün nereden geldiğini bilmiyoruz. Gözle göremediğimiz o bir virüs, bütün hayatımızı alt üst edebiliyor. Bankadaki paralarınız, sahip olduğunuz evleriniz, hiçbir anlam ifade etmiyor. Salgının, aslında bize kazandırdığı çok şey var. Son dönemlerde kaybettiğimiz iç dünyamıza yolculuk yapma noktasında büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnsanın içerisinde pozitif ve negatif olarak her iki duygu da vardır. Sizin nereden baktığınız önemlidir. Bizim içimizde, insanı pozitif yönlü olumluya götürecek düşüncelerde hakim, olumsuzluğa karamsarlığa götürecek düşüncelerde hakim. Bu durumda yapmanız gereken, bir düşünce zihin dünyanıza geldiği zaman zihin kanallarınızı hemen açmamanız. Sen beni mutsuzluğa, umutsuzluğa, karamsarlığa, hayal kırıklığına mı götüreceksin, yoksa beni mutluluğa, huzura, güzelliklere mi götüreceksin. Bunu kendimize sorarak, düşüncelerimizi kontrol edebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan Yarımca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Körfez Çarşı Camii İmam Hatibi Nuh Bektaş kuran-ı kerim okudu. - KOCAELİ

Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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