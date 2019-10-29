Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu

29.10.2019 23:10

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Ramazan Sarı, Amerikalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 79 Kg'da temsil eden Ramazan Sarı Japon ve Ermeni rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Finale kalma mücadelesinde Gürcü rakibi Gaphrindashvili'ye yenilen Ramazan Sarı, bronz madalya için repesajdan gelen ABD'li Muhammed Mustafa Mc Bryde ile karşılaştı. Maçın ikinci devresinde rakibine karşı çok üstün güreşen Ramazan Sarı, karşılaşmadan 8-3 galip ayrılarak şampiyonadaki ilk madalyayı Türk kafilesine getirmiş oldu.

Maçın ardından İHA mikrofonuna konuşan Sarı, altın madalya kazanmayı, İstiklal Marşı'nı söylemek istediğini ancak nasip olmadığını söyleyerek, "Rabbime hamdolsun üçüncülükle dönüyorum. İlk madalyamızı aldık Türkiye olarak. Ben şu an Gölcükte şehit düştü Kamuran abla kardeşime hediye ediyorum ben bu madalyayı. Asker selamını gönderiyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA