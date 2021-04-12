Ramazan Kolisi 2021! Carrefour, Migros, ŞOK 2021 Ramazan paketleri

Ramazan Kolisi 2021! Carrefour, Migros, ŞOK 2021 Ramazan paketleri... Ramazan hazırlıklarına başlayan marketlerde erzak kolileri raflardaki yerini aldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı Ramazan erzak kolilerinde her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Bu yıl erzak kolilerinin fiyat aralığı 60 liradan başlayıp 190 lirayı buluyor. Peki, marketlerin bu yılki Ramazan paketlerinde neler var? İşte İşte Carrefour, Migros, ŞOK 2021 Ramazan paketleri