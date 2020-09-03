Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kaç yaşında?
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Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kaç yaşında?

Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın üçüncü devlet başkanıdır. Suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur. Ptin'in de desteği ile 2007 yılında Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı oldu. Peki, Ramazan Kadirov eşi kim?

Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kaç yaşında?
03.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:06

Ramazan Ahmetoviç Kadirov, birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direndi ancak ikinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer aldı. Ramazan Kadirov, 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanını aldı.

RAMAZAN KADİROV KİMDİR?

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, 5 Ekim 1976 tarihinde Tsentoroi'de dünyaya geldi. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın üçüncü devlet başkanıdır. 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı zafer kutlamaları sırasında İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur.

Ramazan Kadirov kimdir? Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kaç yaşında?

Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur. Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yerine getirdi. Birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direnmiş, İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer almıştır. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi.

Ayrıca RFK Terek Groznıy'nin başkanlığını yapan Kadirov, Medni Musayevna Kadirova ile evli ve sekiz çocuk babasıdır.

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