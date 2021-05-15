Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü Şair Eşref Bulvarı'ndan görüntü İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de diğer günler gibi...