Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Türkiye'de alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının salgının yayılım hızına olumlu etki etmesi, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağını gündeme getirdi. Konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiye vereceği ve son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, son günlerde vaka ve can kaybı sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. Bu pozitif grafikte, alınan sokağa çıkma yasağının etkisinin büyük olduğu düşünülürken, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu tavsiyelerini değerlendirip 18 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda son kararı vermesi bekleniyor.

9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELECEK?

Konuyla ilgili tartışmaları, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısına taşıdı. Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da bitecek 9 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

KRİTİK KARAR 18 MAYIS'TA

9 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının en son seçeneklerden biri olduğunu iddia eden Selvi, verilerin yakından takip edileceğini ve kararın 18 Mayıs'taki kritik Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını yazdı.