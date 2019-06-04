Ramazan Bayramı kutlanıyor

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Funda Kocabıyık, mesajında, bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde hissedildiği günler olduğunu belirtti.

Bayram dolayısıyla vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle ve saygıyla yad ettiğini bildiren Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin anne ve babalarının ellerinden öpüyor, değerli eşlerinin sevgili şehit çocuklarımızın ve gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bizlerin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin, yaşlı rehabilitasyon ve huzur evlerinde bulunan bir parça vefa ve sevgiye muhtaç yaşlılarımızın, sevgi evlerinde kalan miniklerimizin de özellikle bayramını tebrik ediyorum."

Başkan Mehmet Çakın

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Ramazan Bayramı'nın İslam alemine barış, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.

Bayramın huzur içinde geçmesi için kent merkezinde bir dizi önlem alındığını kaydeden başkan Çakın, "Yeni umutlarla ve dualarla girdiğimiz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif ayını daha tamamlamanın mutluluğuyla, kardeşliğin ve paylaşmanın doyasıya yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı'na kavuştuk.

Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Savaş

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da mesajında bayramlarda sevgi ve dostluk bağlarının güçlendiğini, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğunu belirtti.

Savaş, şunları kaydetti:

"Kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak manevi değerlerin, yalnızca bu ay ve Ramazan Bayramı ile sınırlı kalmaması, beraberliğimizin, toplumsal huzurumuzun ve barışın daim kılınması en büyük temennimizdir.

Bu vesile ile Uşak Üniversitesi olarak bizleri bütünleştiren sıcak ve samimi duyguların toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum."

Kaynak: AA